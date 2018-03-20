花蓮震災善款爆爭議 有人申請退款也有人捐款

2018-03-20 21:04 中央社 花蓮縣20日電



花蓮震災善款引起爭議，雖然有人退款但也有人捐款。 聯合報系資料照片／記者曾健祐攝影 分享 facebook 花蓮震災善款監督委員會昨天宣布善款也可申請退回，今天完成退款共200萬元；但也有許多人捐款，共入帳447萬多元；21日起災後建築物倒塌或受損災戶等可申請補助。

花蓮大地震各界至今共捐助21億元善款，花蓮震災善款監督委員會討論將其中8億元用於觀光、石材業的紓困補助，引發爭議且要求退款。花蓮震災善款監督委員會宣布，有指定用途者，將依其意願運用善款；想退回善款者，也可申請退回。

花蓮縣社會處長陳玟祺說，截至今天下午5時，要求退回善款者有40筆、完成退款金額共200萬元；但也有高雄市佛教會成員抱著現金捐100萬元等多筆捐款，今天完成捐款有447萬多元。

另外，為協助0206震災後建築物倒塌或受損的受災戶重建或修復家園，花蓮縣政府經獲「花蓮縣政府0206地震災害捐款管理及監督委員會」同意，自3月21日起開始受理補助案件。

縣府建設處說明，補助震後毀損建築物分四大類，第一類為針對震後已倒塌的雲門翠堤、白金雙星、吾居吾宿大樓及經評估應拆除的建築物，除補助願意參與異地重建方案的建築物所有權人，得以原產權登記面積取得安心住宅建築物的產權面積（一坪換一坪）外；未參與異地重建方案的所有權人，也補助原產權登記面積以每坪11萬元計算的重建救助金。

第二類為地震後經緊急評估為紅、黃單的建築物，將補助第二階段損壞評估費用8000元，後續經評估報告書建議為應拆除的建築物，將以每平方公尺2000元補助拆除費；而建議為應修復的建築物，給予100萬元上限的修繕補助。

第三類為因受地震嚴重影響的花蓮市、新城鄉及吉安鄉一般住家，發給因地震受損的建築物修繕補貼金，補貼範圍含括建築物主體、雜項工作物或其設備如經確定有毀損或損傷，依「花蓮縣0206震災財產損失查報表」內所載損失金額發給修繕補貼金。此外，第四類為因縣府拆除工程損壞的建築物，將分以20萬元及10萬元為上限發給修繕補償金或救濟金，受損建築物所有權人得檢具房屋損壞估價單，向建設處申請。

此外，屬花蓮市、吉安鄉、新城鄉等重災區的住屋動產（如家電、汽機車等）損害，申報時間至3月31日止，請向村（里）長登記或撥打縣府1999專線反映，將儘速派員前往勘查，並申請救助。