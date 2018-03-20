台電今接獲原能會同意 核二重啟再跨一步

2018-03-20 19:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ╱即時報導



台電今(20)日接獲原能會來函通知，同意核二廠2號機大修再運轉申請。台電表示，原能會已經確認運轉安全，台電現將先執行安全核對作業，並由核安團隊按部就班一一進行起動前的檢查與確認，預計明日上午完成，接著依照大修後再運轉的起動程序作業。

台電指出，機組預估起動至滿載約需9天，後續再運轉的起動狀況及測試作業等資訊，台電都將透過網站最新消息的即時說明頁面公開，讓民眾共同關心核安。