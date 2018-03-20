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台電核二安全作業明天完成 最快下周一併聯發電

2018-03-20 19:27聯合報 記者高詩琴╱即時報導

核二廠二號機預計明天上午可以完成檢查作業。。 圖／聯合報系資料照片
核二廠二號機預計明天上午可以完成檢查作業。。 圖／聯合報系資料照片
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原能會今天發文台電，同意核二廠2號機再轉。台電今天表示，已收到了公文，台電正執行安全核對作業，預計明天上午可以完成檢查作業。因此，如果一切順利，明天核二廠二號機將進入再轉的起動程序作業，下周一併聯發電。

台電表示，今天已經接獲原能會來函通知，同意核二廠二號機大修再運轉申請。台電現在正在執行安全核對作業，並由核安團隊按部就班一一進行起動前的檢查與確認，預計明天上午完成。接著將依照大修後再運轉的起動程序作業進行。

換句話說，如果順利的話，明天下午核二廠二號機將進入「九天期」的起動程序作業，下周一併聯發電，最快三月30日將滿載發電。

台電核二原能會

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