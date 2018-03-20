環團質疑台灣漁船非法漁撈 漁業署查證中

2018-03-20 19:16 中央社 台北20日電



就在歐盟官員再度來台查訪台灣遠洋漁業改善作業之際，綠色和平今天質疑10艘台灣籍漁船涉嫌非法漁撈，農委會漁業署已確認其中5艘合法作業，另5艘英文拼字有出入，要再確認。

綠色和平今天公布，去年2到5月間前往模里西斯共和國調查全球非法漁業時，依據漁船停靠、作業情況，質疑約有10艘台灣籍漁船沒有登記在印度洋鮪類委員會（Indian Ocean Tuna Commission, IOTC）2017年的授權漁船名單當中，有違法作業之嫌。

漁業署署長黃鴻燕告訴中央社記者，漁業署依據綠色和平提供的名單查核，發現有5艘在合法名單上，也就是經由漁業署向IOTC提報的授權漁船名單，另外5艘則是船名的英文拼字有落差，需要綠色和平再提供「CT」船號，以便確認是否是抄船名時發生差池。

綠色和平此次調查也發現，未列入IOTC授權漁船名單上的多艘漁船，竟然出現在印度洋，時間還可能長達近一年之久。另比對2017、2018年的權宜船名單，發現疑似違規權宜船不但船名混亂，且國籍轉換資訊不明，呼籲漁業署確認清楚。

黃鴻燕說，依據「投資經營非我國籍漁船管理條例」規定，資方、老闆為台灣人，必須跟漁業署報告在海外哪一國投資經營漁船，這就是所謂的權宜船，但是漁船作業合法與否，則由船籍國的政府管理。

黃鴻燕說，對於權宜船的確切名單，已著手查核，多達70艘，也要再跟船籍國家確認，約需2到3週時間作業；假如有違法之實，會依法開罰，但由於罰款金額度落差很大，必須先要確認違法事實才能確定開罰額度。

台灣遠洋漁業因非法捕撈，於2015年遭歐盟舉黃牌警告，漁業署2年多來除了在法規面改善，也以電子系統監測捕撈漁獲。去年10月歐盟首度來台查訪，結果以執法仍待加強為由，將台灣繼續留在觀察名單。歐盟官員近期再度訪台9天，明天最後一天，漁業署和台灣遠洋漁業爭取解除黃牌。