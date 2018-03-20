福衛五號成就 國研院出小說讓青少年瞭解

2018-03-20 17:07 中央社 台北20日電



國研院推出科普專書「氣象衛星任務檔案－大鳥村的夏日救援」，讓12歲至15歲的青少年透過有趣的劇情故事，深入了解台灣自製的福衛五號等太空成就。

國家實驗研究院去年發射遙測衛星福爾摩沙衛星五號，並預計在今年接續發射福衛七號，為了讓青少年了解台灣太空成就，找來國語日報社企畫編製，邀集資深科普作家胡妙芬與漫畫家曾建華、謝欣如共同完成。國研院今天舉辦新書發表會。

「氣象衛星任務檔案－大鳥村的夏日救援」以輕小說類型介紹衛星科技，並由700名分別來自台北市、新北市、新竹市、臺中市、臺南市、屏東縣學生票選決定書名，全書章節段落和字數也以多數青少年接受的科普閱讀長度來設計。

國研院國家太空中心主任林俊良說，為了提高讀者的閱讀興趣，這本書對科學的解說深入淺出，敘事幽默淺白，希望能讓青少年讀者從故事中更了解氣象衛星，並啟發對科學探索的興趣。

「氣象衛星任務檔案－大鳥村的夏日救援」以校園故事兩性互動情節為主軸，女主角是高中學霸，自小立志當氣象專家，高二時參與國研院颱洪中心颱風路徑預測研究，並準備以福衛三號的觀測資料為主題參加全國科展。

女主角因為不小心弄丟學校社團「山鳥社」的工具，意外成為山鳥社的氣象顧問，並幫忙預測颱風路徑以決定社員是否上山為山鳥防颱。結果陰錯陽差在一次颱風來襲，與男主角即山鳥社社長共同搶救鳥兒。兩人在遭遇土石流，面臨颱風的威脅下，體會到人道救援的可貴與氣象衛星的重要性，意外成為好朋友。