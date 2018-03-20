15行業1800家企業 勞檢來了！

2018-03-20 14:10 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



勞動部公布今年勞動條件專案檢查對象，鎖定15行業、1800家企業。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

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勞動部公布今年勞動條件專案檢查對象，鎖定15個涉及公共安全、高工時、高違規，及僱用青少年及派遣工等弱勢就業族群的行業，包括國道客運駕駛、保全業、科技業(電子零組件)等過勞行業，工讀生及勞動派遣等易違規行業統統上榜，預計檢查1800家企業。

此外，勞基法七休一例外行業專案勞檢則是「重點中的重點」，將勞檢500家企業。勞動部表示，今年度勞動條件專案檢查分上下半年。勞動部表示，今年度勞動條件專案檢查分上下半年，上半年(3-6月)專案檢查七個對象，航空及交通運輸業、醫療院所、物流業、工讀生(今年鎖定便利商店、飲料店、量販業)、私立幼兒園、物業管理(大廈管理員)、漁船勞工等。

下半年(7-11月)專案檢查保全服務業、部分工時勞工、金融保險業、國道客運業、電子零組件製造業、勞動派遣、養護機構等。

至於勞基法七休一例外的行業，如製造業、旅行業等12個行業，也是今年專案檢查重點對象，檢查時間3-11月。勞動部表示，排除七休一適用行業都有限制特殊時間或特殊地點，且經工會或勞資會議同意，另員工30人以上者，還要報當地主管機關備查，因此會從上網登錄企業篩選檢查對象，檢查是否符合經工會同意等程序。

勞基法一例一休再修法今年3月上路，勞動部已宣示沒有輔導期，也沒有空窗期，今天則公布今年專案勞檢15大行業，總計檢查1800家企業。勞動部表示，15個行業也會針對過去專案檢查違規對象複查，因此曾被裁罰的業者可能都是檢查對象。

除了15個專案勞檢行業外，勞動部表示，一般檢查仍會不定期進行，對象為社會關注行業，如醫療保健服務業；此外，高違規、高風險及申訴檢查，都會照常進行。

勞動部表示，去年勞動檢查發現，雇主未依規定給予加班費、未詳實登載出勤紀錄及使勞工工作超時等違法態樣最為常見，希望事業單位多注意，勿抱持僥倖心態。