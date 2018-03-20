下筆需見字如見人 為總統代筆書法家外媒也讚嘆

2018-03-20 13:26 中央社 台北20日電



在總統府的長廊深處，書法家們為總統、副總統揮毫代寫卷軸、喜幛、輓聯與匾額，並希望能延續這項傳統藝術。代筆書法家下筆考量總統、副總統形象、個性，功力讓外媒也讚嘆。

法新社報導，總統蔡英文與副總統陳建仁都有指定代筆的書法老師，幫助代寫小從卡片、大到卷軸等各種民眾索取的婚喪喜慶文帖。

書法家楊淑婉在蔡總統2016年就職後申請並獲選擔任總統的翰墨代筆。現年59歲的楊淑婉告訴法新社：「字體風格應反映出總統的個性，我希望呈現總統直率、樸實的一面。」

楊淑婉表示，蔡總統上任不久後，她就與總統見過好幾次面並交談，當時蔡總統還稱讚楊淑婉將她的名字寫得很漂亮。

楊淑婉說：「我覺得總統很優雅，因此會用一些生動與活潑的字體，希望藉由書法展現出總統的另一面。」

去年總統府送出超過1萬1000件這類婚喪喜慶的題字。

與多數台灣學生一樣，楊淑婉在學時就練習書法，但直到20年前才開始認真學習，當時她還是一名家庭主婦。

透過每天好幾小時的嚴格練習，她開始贏得一些書法比賽，並教授書法。

楊淑婉表示，幫總統代筆裡印象最深的作品之一，是題字給一隻名叫Cherry的黃金獵犬致敬。Cherry常巡迴校園宣導動保政策，後來因病過世。

楊淑婉形容，現在的工作帶給她內心平靜與平衡，幫她累積福報。她告訴法新社：「我為一位112歲過世的人瑞寫輓聯，幫結婚50週年的夫婦寫賀詞，理解到生命無常、我們必須珍惜當下。」

楊淑婉視書法為台灣最重要的文化資產，她的書法學生裡年紀最小者僅5歲。

為副總統陳建仁代筆的書法家黃素貞呼應楊淑婉的說法，也認為書法能在童年時陶冶耐性與毅力。

現年72歲的黃素貞是退休數學教師，是與副總統在教會認識的教友。她表示自己的字體「和諧、平靜」，能反映副總統給她溫文氣質的感覺，代筆時就像寫給家人般。

黃素貞視自己的工作為政府與民眾間的橋梁，她說：「這帶給我莫大成就感，我希望當人們收到我寫的東西，會感到開心或慰藉。」