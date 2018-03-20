見家扶國外扶助兒 總統：與世界最美連結

2018-03-20 12:51 中央社 台北20日電



總統蔡英文（中）20日在總統府接見財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會「用台灣的愛，許國際貧童一個未來」活動的國外扶助兒童少年。 中央社 分享 facebook

總統蔡英文今天接見家扶基金會的國外扶助兒少，她說，家扶的目標是用愛串起世界兒童的微笑，在座各位都是台灣跟世界最美好的連結，期待台灣的正面能量能締造出更豐碩的成果。

蔡總統今天在總統府接見財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會「用台灣的愛，許國際貧童一個未來」活動的國外扶助兒少。

蔡總統致詞提到，這次的活動是家扶第一次邀請國外受扶助的兒少來台參訪，格外有意義；希望他們藉由這次來訪，體驗一下台灣的生活和文化，能開拓不同視野。

蔡總統說，家扶基金會開辦國外兒童認養的服務超過30年，不但幫助很多海外的兒童、青少年，也加深了台灣與其他國家的連結。

她說，各位年輕朋友來自不同的國家，但透過認養的關係，各位都是台灣人民的孩子，歡迎大家把台灣當作世界上另外一個家，來了解台灣這塊土地。

蔡總統說，在座的各位有從9歲到23歲，不分年紀，都積極面對生命跟環境的挑戰；除了小小年紀就幫助家人，還有幾位朋友努力克服身體的障礙，勇敢實現夢想，大家在體育、音樂、藝術、學業各方面都有非常傑出表現。

蔡總統指出，家扶的目標是用愛串起世界兒童的微笑，今天在座的各位都是台灣跟世界最美好的連結，也非常期待台灣的正面能量透過大家，締造出更豐碩的成果。