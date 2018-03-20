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投關鍵一票遭撻伐 詹順貴：若會議能遞延會更圓滿

2018-03-20 11:50聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

詹順貴說，在政府的能源配比規劃下，是否有開發的必要，經濟部對外解釋清楚，不應該躲...
詹順貴說，在政府的能源配比規劃下，是否有開發的必要，經濟部對外解釋清楚，不應該躲在環保署的環評背後，應該負責任的對外說明。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
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事隔12年，深澳電廠環差分析案通過，難道不應該重作環評、進行健康風險評估？環保署副署長詹順貴今天表示，他認為應該要做健康風險評估，但重作環評，應該必須要有具體事證，證明原來環評造假，才能直接退回重做環評，現階段在法律框架下，只能評估變更前後的改變，要重做環評也只能重作變更的部分。

深澳電廠引爆輿論撻伐，甚至引起政治風暴。詹順貴今天接受廣播節目《POP搶先爆》黃光芹專訪時表示，如果這是一個新的案子，他個人會投下認定不宜開發一票，但這是一個環差分析案，只能比較前後的差異，在法律的框架下，他只能投下贊成票。

他表示，環評案通過後，也可能因為其他的原因不一定會去開發，或者會進行變更，環評法上的設計的變更，都是比較前後的改變，法律上沒有規定是已經完工的電廠，還是正在動工的。由於環團有很多不同的意見，比如舉出高屏大湖環差案、或者大林電廠的案子，他在情感上可以同理、接受這樣的構想與想法。

詹順貴說，但是現在他是有公權力的人，必須要在法律的框架下進行。他認為，深澳電廠並非新案，要不要做健康風險評估，他認為要，但這是還差分析案，只能比較變更前後。他也說，過去要重做環評的案子，曾有一個台南的案子確定環評造假，因此退回重做環評。

但他表示，如果他對於議事規則更熟悉一點，當下8票比8票，已經晚上9點多，應該可以先把會議遞延，改由下次大家更充分討論後，應該會更加圓滿。

詹順貴也說，在政府的能源配比規劃下，是否有開發的必要，經濟部對外解釋清楚，不應該躲在環保署的環評背後，應該負責任的對外說明。

環評詹順貴深澳電廠

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