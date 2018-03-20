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福衛七號6至8月間由獵鷹重型火箭發射升空

2018-03-20 13:25中央社 洛杉磯19日專電

據外媒報導，台灣福衛七號衛星預計將由SpaceX的獵鷹重型運載火箭裝載，在今年6...
據外媒報導，台灣福衛七號衛星預計將由SpaceX的獵鷹重型運載火箭裝載，在今年6月至8月間，於佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空。歐新社資料照片
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根據美國太空新聞網站Spaceflight Now報導，台灣福衛七號衛星預計將由SpaceX的獵鷹重型運載火箭裝載，在今年6月至8月間，於佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空。

獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）號稱是美國太空探索科技公司（SpaceX）載重最大的重型火箭，今年2月間，曾搭載執行長馬斯克（Elon Musk）的特斯拉（Tesla）跑車奔向火星附近的軌道，眾所矚目並掀起熱議。

根據Spaceflight Now引述美國空軍太空暨飛彈系統中心（Space and Missile Systems Center）發言人報導指出，一項被稱為「美國空軍太空測試計畫2」（STP-2）的任務，將發射執行「氣象、電離層及氣候之衛星星系觀測系統2」（COSMIC-2）計畫的6顆衛星，並由Falcon Heavy承載。

報導說，COSMIC-2計畫也就是福爾摩沙衛星七號（Formosa 7）計畫。另據國家實驗研究院國家太空中心指出，福衛七號計畫是台美大型國際合作案，由國家太空中心與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）共同執行。

國家太空中心指出，這項計畫是福衛三號的後續，任務目標為是建立高可靠度操作型氣象衛星系統，延續福衛三號計畫的掩星氣象觀測任務，將於低傾角布署6枚任務衛星，以密集提供中低緯度的氣象觀測資料。

Spaceflight Now的報導說，負責STP-2的官員證實，SpaceX已提供美國空軍與其他客戶，自6月13日起為期60天的發射窗口（Window for Launch）。發射窗口是航太專有名詞，指發射載具如火箭與太空梭等，最適合發射進入軌道的一段期間。

此外，國家太空中心也曾表示，福衛七號的6顆衛星將在今年的6月至8月間發射升空，並執行為時5年的科學任務。

至於發射地點則是敲定在美國國家航空暨太空總署（NASA），位於佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）的第39A號發射台（PAD 39A）。

而台灣首個自主研製的衛星福衛五號，去年8月間也是委由SpaceX發射升空，不過當時使用的載具是火箭獵鷹9號（Falcon 9），象徵台灣太空計畫邁向新紀元。

太空火箭SpaceX

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