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影／幫勞工討回7天假 勞盟發起公投廢惡法

2018-03-20 11:16聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

「全民討回7天假，廢除惡法要公投！」勞基法修法引發各界不滿，由勞團、社運及學生團體成立的「勞權公投聯盟」，今日上午在行政院前發起兩項公投，號召全台加入連署，以衝破30萬「翻轉勞基法」。

勞權公投聯盟代表謝毅弘說，民進黨政府上台之後，不顧人民的強烈反對，先是硬砍勞工的七天假，再大幅修惡勞基法，包含台灣勞工、移工等，一步步將台灣的工人逼入過勞的絕境。

謝毅弘說，一是要求立法院訂定國定假日法，明定全國至少有19天國定假日，第二項為廢止今年1月通過的勞基法修正案，希望在年底大選前完成公投。

勞動人權協會執行長王娟萍說，一而再地將我們的勞動條件下修，今天早上滂沱大雨，勞基法修惡通過的那天也是下著大雨，我們今日站出來，就是要翻轉惡法。

勞公聯在今年1月底宣布成立，2月13日完成提案連署，送交中選會，並在2月27日通過第一階段的中選會審核，3月16日取得正式的連署表格，目前已進入第二階段的公投連署，從今日起，將透過全台各地工會等單位進行連署。

●勞權公投聯盟提出兩項勞權公投案：

一、您是否同意廢止民國107年1月31日總統令公布之「增訂勞動基準法第三十二條之一條文；並修正第二十四條、第三十二條、第三十四條、第三十六條至第三十八條及第八十六條條文」？

二、 您是否同意，立法院應制定「國定假日法」，保障全國勞工及軍公教人員，每年有不少於十九天之國定假日。

「勞權公投聯盟」今日上午在行政院前發起公投，號召全台加入連署，以衝破30萬「翻轉...
「勞權公投聯盟」今日上午在行政院前發起公投，號召全台加入連署，以衝破30萬「翻轉勞基法」。記者陳妍霖／攝影
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「勞權公投聯盟」今日上午在行政院前發起公投，號召全台加入連署，以衝破30萬「翻轉...
「勞權公投聯盟」今日上午在行政院前發起公投，號召全台加入連署，以衝破30萬「翻轉勞基法」。記者陳妍霖／攝影
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公投國定假日勞基法

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