網紅紛紛討回花蓮捐款 羅友志問：活不下去是不是災？

2018-03-20 11:09 聯合新聞網 綜合報導



花蓮地震發生後觀光受到影響，花蓮火車站也出現空蕩蕩的狀況。圖／本報資料照片 分享 facebook

日前花蓮政府公佈賑災捐款使用去向，其中8億用於石材、觀光產業紓困貸款的利息，引發不滿，館長陳之漢、網購達人486先生陳延昶等人紛紛將善款拿回改捐其它機構，名嘴羅友志20日凌晨於臉書發文提問「『活不下去』是不是災？」認為應瞭解花蓮目前狀況，再審慎考慮是否退款。

花蓮縣長傅崐萁在8日震災善款監督委員會第2次會議中，列出各4億元用在觀光、石材業者紓困，共高達8億元、4成震災款用在兩產業紓困，剩餘的才會用在災民身上。

此舉引來許多批評聲浪，縣府也做出回應，表示願意讓民眾退款。館長、陳延昶等人拿回自己所捐的善款，改捐其它單位。另外根據《蘋果日報》報導，歌手蕭敬騰、張惠妹及和碩集團董事長童子賢均表示不會要回捐款，蕭敬騰認為「善事貴在善念」，童子賢表示「大家都在努力」。

羅友志針對退款浪潮在臉書撰文，寫道花蓮賴以為生的觀光產業自地震後萎靡不振，他實地走訪東大門夜市，觀光客門可羅雀，業者無以為繼，甚至有業者只能關門大吉，民宿退房率高達五成，業者叫苦連天，他反問「這算不算是災？」他提及好不容易倖存的人們，卻沒有收入活不下去，這也是另一種災，痛心表示「不能給這些人一些生計上的支持嗎？」

貼文一出引發兩派立場網友討論，有人贊同羅友志觀點，「另一種角度看事情」，然而也有網友不認同這番發言，認為應「救急不救窮」，「善款應以災民為主，產業為輔」、「事有輕重緩急」。