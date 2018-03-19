季季：褒揚令是政治的東西 文學應超越政治

作家季季。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

近日文壇屢失人才，文化部連兩日分別為李敖、洛夫呈請總統明令褒揚，但日前引發爭議的詩人余光中仍未獲頒褒揚。立委昨在立法院教育文化委員會持續關注余光中案，文化部官員備詢時說，「沒有討論過要簽辦」。

作家李敖和詩人洛夫前天和昨天先後辭世，文化部長鄭麗君昨說，洛夫的語言表現與技巧實驗對於台灣現代詩的發展影響深遠。

作家季季說，褒揚令是政治的東西，文學應該超越政治，余光中「狼來了」確實有爭議，但整體人生的文學成就仍很明顯，身後再給褒揚令沒意義，相信李敖、余光中都不會在意。作家平路說，日後世人對作家各有評價，作品能流傳多久，與褒揚令無關。