詩風由魔入禪 91歲洛夫病逝

有「詩魔」美譽的詩人洛夫，昨天凌晨三點廿一分因肺病病逝於台北榮總，享壽九十一歲。 圖／本報資料照 分享 facebook

有「詩魔」美譽的詩人洛夫（本名莫洛夫），昨天凌晨三點廿一分因肺病病逝於台北榮總，享壽九十一歲。洛夫最新詩集「昨日之蛇」一月才剛出版，他寫詩寫到生命的最後階段，寫下華人詩壇的典範。

洛夫為了專注創作，晚年移居加拿大專心寫詩。詩人顏艾琳說，洛夫前年發現肺癌，去年返台定居，上月肺部感染住院，十二日因病情惡化轉入加護病房，於夢中辭世。洛夫靈堂設於龍巖台北會館，今起開放外界悼念。

洛夫一九二八年生於湖南衡陽，淡江大學英文系畢業，身兼詩人、評論家、散文家、書法家。一九五四年，他和同樣出身軍中的張默、瘂弦共同創辦「創世紀」詩刊。當時正是大陸文革時期，由「創世紀」引領的現代詩風潮，在台灣創造了華文詩的新形式，對兩岸詩壇影響深遠。

洛夫以詩作「石室之死亡」奠定「詩魔」地位。他擅長使用超現實主義技巧，語言奇詭冷肅，被詩人白靈稱為「台灣現代文學最難攀登的高山」。他不斷鎔鑄錘鍊新風格。「魔歌」被評選為台灣文學經典之一、三千行長詩「漂木」震驚詩壇，也讓他被評選為台灣當代十大詩人之首。

近年洛夫詩風由「魔」入「禪」，透過詩貫通西方超現實主義與東方禪宗思想，開闢嶄新境界，近作「唐詩解構」、「昨日之蛇」風格迥異。作家陳芳明形容洛夫是「台灣文壇最勇於實驗的人」，一輩子不曾放棄創新。

詩人羅智成形容洛夫是「意象的魔術師」。他認為，要讀洛夫的詩有門檻，因此他的讀者多為創作者。台灣大學外文系教授廖咸浩說，洛夫以強烈自我風格著稱，語言有很強的力道，「會重重打在心頭上」。

曾擔任「創世紀」主編的須文蔚說，洛夫的古典抒情與離散情懷，才是他最深沈的部分。須文蔚說，台灣長期處於對立氛圍，讓洛夫寫出長詩「漂木」，他相信：「漂木著岸，洛夫的詩早已扎根在台灣的土地上。」