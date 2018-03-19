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花蓮善款爭議 石材業者：只是求一個喘息

2018-03-19 23:59聯合報 記者徐庭揚／花蓮報導

花蓮縣長傅崐萁（左二）與善款監督委員會召集人張善政（中）昨舉行記者會，說明善款用...
花蓮縣長傅崐萁（左二）與善款監督委員會召集人張善政（中）昨舉行記者會，說明善款用途。 記者徐庭揚／攝影
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0206地震重創花蓮2大產業，石材業損失逾40億元，觀光業更損失達80億元，震災產業災民有超過10萬家庭，業者們咬緊牙根以度過難關。觀光業及石材業業者昨天出席記者會中也說，花蓮人很堅強，一定可以重新站起來。

「我們要的只是一個喘息。」台灣區石礦製品工業同業公會理事長王淳甫表示，石材業是建材業不是砂石採礦業，花蓮石材加工技術遠近馳名，而花蓮的石材產業約有250家，這次震災中傾倒的石板有１００萬平方公尺，約可完成3棟101。

這次震災小工廠損失上百萬，大型工廠損失上億元，石材業損失超過500萬元以上的有72家。業者只希望得到喘息，並沒有要求要有完整的補貼。

花蓮縣觀光休閒協會前理事長邱錫棟說，災民不是侷限在房子倒塌，觀光產業在這一波震災，損失大好幾倍；因震災觀光客不來，中小型飯店每月虧損百萬以上，中大型遊客區每個月淨虧損4００萬以上。撐不下來的業者不是減薪、倒閉，將會影響到數萬個家庭。

花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠表示，地震發生後，觀光客不到花蓮，住房率僅剩2成，在中央推出「3355」專案，縣府號召多個大企業將帶著幾萬人進入花蓮，而觀光業者與旅行社，在震後串聯航空公司、東大門夜市攤商及站前名產店一起振興花蓮觀光，熱度逐漸回溫。

目前住房率約上升至4成，而清明連假也達到7成住房率，雖不及往年，但已看到慢慢地恢復，距離還有2周，業者們仍努力推，盼能衝破高點。

0206花蓮強震捐款

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