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地震善款可退 花蓮縣府願承擔

2018-03-19 23:55聯合報 記者徐庭揚／花蓮報導

花蓮石材業在0206震災，受損逾40億。 圖／聯合報系資料照片
花蓮石材業在0206震災，受損逾40億。 圖／聯合報系資料照片
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0206強震重創花蓮，花蓮縣政府將8億元善款用於補助包括石材、觀光產業紓困貸款的利息，引發爭議。花蓮縣長傅崐萁昨天說、縣府尊重捐款人的意願，縣府也會建請中央，補助縣府對產業救助的8億元，若中央補助窒礙難行，善款也無法支應，所需經費將由花蓮縣政府概括承受。

傅崐萁說，如捐款者對善款運用有不同想法，縣府將建請善款監督委員會，對有指定用途者將依其意願運用善款，未指定救助產業災民者，想退回善款者，也可申請退回。

傅崐萁和善款監督委員會召集人張善政昨舉行記者會說明善款運用情形，張善政強調，善款第一時間率先用於災民救助。災害一發生，隨即發給死亡慰問金、生活補助，補償遠高於台南、高雄標準，且公布於網上供外界評斷。

張善政表示，資助產業不是首例，行政院重建專案小組上月23日的會議，政務委員陳美伶會中也提出要花蓮參考台南地震時產業補貼案例。

傅崐萁表示，感謝全國這麼多愛心協助花蓮救援、回復及重建，縣府會積極完備修繕與重建作業，籌設首座RC住宅耐震標章認證永久屋，將在一年兩個月後建好。

傅崐萁強調善款的運用均依照行政院院會決議以及台南大地震、高雄氣爆與88風災的標準。災民分為房屋倒塌以及受到震災影響的產業，除國內台南、高雄、88風災外，日本311地震等同樣也運用善款在產業救助。

以台南來說，影響營業補助每戶是10萬元，高雄氣爆則每案每個月補助20萬元，一年240萬元；花蓮則只有1％的利息補貼，每戶最高上限20萬元。

傅崐萁指出，花蓮震災產業災民，不只是直接受災戶還有產業災民，合計有超過十萬家庭，延伸的不只是就業，更影響花蓮整體經濟、治安，如果沒有在最短時間救助，後果不堪設想。

至於「館長」陳之漢經縣府說明後，堅持退款，縣府昨下午已退還館長的100萬。如民眾要求退款，可上花蓮縣政府網站中的0206震災專區，依程序申請，縣府至下班前，接到數十通詢問退款相關的電話。

張善政0206花蓮強震捐款陳之漢

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