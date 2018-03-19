災民補助進度善款流向 點點手指頭震災專區統統有

2018-03-19 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



花蓮賑災善款要提撥8億元給觀光和石材業紓困引發爭議，也讓許多災民跳出來砲轟，沒領到慰問金、不知道補助進度等，花蓮縣政府表示，某些災民因為資格不符而未能補助，民眾可以上花蓮縣政府網站中的0206震災專區查詢，裡面詳細的說明補助方式或進度，民眾就能更清楚明白，也盼全縣民眾一起攜手度過難關。

一位擁有28戶靠租金度日的白金雙星宿房東說，他和老伴就靠這個生活，因為非「現住戶」，政府補助的任何一毛錢都沒領到，從新聞消息得知善款要提供石材業紓困，「真的是氣到發抖」。社會處長陳玟祺表示，20萬慰問金是要現住戶，因此該房東資格不符未領到慰問金，但每月1萬的生活津貼，近期內就會發放。

另外由於該災民擁有28戶，也將會讓受災戶直接領取每坪11萬元的建地物救助金，由於在委員會通過決議後，也將按程序審核。花蓮縣政府強調，不會一毛都領不到。

另一名吾居吾宿的承租戶表示，震災發生至今「管委會從沒召集住戶開過一次會」，只能透過媒體，透過新聞接收訊息。吾居吾宿管委會主委葉軒也表示，因為是針對所有權人的會議，本來就不會告知承租戶。