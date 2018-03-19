親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠案過關
藍綠各黨拚選戰
李敖人生劃句號
李敖逝各界悼念
台灣旅行法生效
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

父親酒後潑汽油縱火 3歲兒命喪火窟

居家用藥連番漲！萬金油、正露丸都入列 漲幅最高60元

傅崐萁指善款不滿可退款 綠議員批幹話一籮筐

2018-03-19 21:47聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

花蓮強震發生後，縣長傅崐萁（中）現場了解狀況。 記者徐庭揚／攝影
花蓮強震發生後，縣長傅崐萁（中）現場了解狀況。 記者徐庭揚／攝影
分享

花蓮強震後，各界善款不斷，根據花蓮縣政府統計，總計獲得19億9千多萬元善款，不過日前卻有網友爆料，指善款有8億元被拿去補貼石材業者與觀光，引發熱議，網紅「館長」陳之漢甚至怒嗆「退我善款！」。

為此，花蓮縣長傅崐萁捐款管理、監督委員會召集人張善政今召開記者會說明善款的運用方式。傅崐萁表示，對於願意捐款的人表示感謝，捐款人有疑慮，可退回捐款。

傅崐萁表示，受災產業也是受災戶，若不能使用善款協助產業復甦，就建請中央另外撥款進行產業救濟，如果中央置礙難行，花蓮縣政府自行承擔、概括承受。

不過對於傅的說法，台北市議員王威中今在臉書上痛批「幹話ㄧ籮框」，並稱台灣最美的風景是人，最醜陋的也是。

王威中表示，傅縣長的話，乍聽好像是了不起負責，再仔細想，他意思還是堅持要拿善款或公帑來補貼石材跟觀光業者啊，真是忠於這些老闆。也是吃定多數善心民眾不會要求退款。

王威中說，行政院二月就多次到花蓮找縣府、各業者、受災民眾等開過會了，早已指示用中央經費或國發會花東基金支應，幫助受災的民眾以及各行各業。傅崐萁想帶風向，影射中央不夠照顧花蓮災民，這不是事實。

王威中說，. 台南地震、高雄氣爆，政府補貼攤商是不分業種，只看有沒有在災區，是否的確受災情影響生計，這才是「補貼」的邏輯。傅崐萁版的補貼是針對特定業種，這幾乎算是「私相___受」了。

對於花蓮縣長傅崐萁的說法，台北市議員王威中則是痛批「幹話ㄧ籮框」，並稱台灣最美的...
對於花蓮縣長傅崐萁的說法，台北市議員王威中則是痛批「幹話ㄧ籮框」，並稱台灣最美的風景是人，最醜陋的也是。圖╱截取自王威中臉書
分享

傅崐萁捐款網紅
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

須文蔚：台灣的政治對立 讓無根的洛夫很受傷

2018-03-19 17:55

洛夫和李敖都將獲總統褒揚 他們看為何余光中沒有

2018-03-19 18:05

不滿意就退錢 486要回200萬花蓮捐款改給育幼院

2018-03-19 17:34

震災善款用可不用在產業紓困 捐款人自行選擇

2018-03-19 17:27

13年後出現3千公噸廢棄太陽能板 綠能恐變環境殺手

2018-03-19 15:16

網友退款氣到飆淚 花蓮地震善款委員會公布退款流程

2018-03-19 15:16

詩魔洛夫生前談死亡：更重要更美的東西寫不完

2018-03-19 15:15

聯晚精采30／勞資癥結 客觀拆解

2018-03-19 14:28

洛夫創辦創世紀詩刊 影響台灣現代詩

2018-03-19 14:23

聯晚精采30／勞權議題登聯晚 工運老將：成功一半

2018-03-19 14:23

聯晚精采30／捍勞權 筆槍紙彈撼政策

2018-03-19 14:19

「詩魔」洛夫91歲病逝 「他的詩會重重打在心頭」

2018-03-19 14:16

余光中未獲褒揚 鄭麗君：沒有不友善的想法

2018-03-19 14:13

季季：文學超越政治 作家未必在意褒揚令

2018-03-19 14:13

不甩！張善政善款釋疑 館長：我要退款謝謝

2018-03-19 14:13

應用程式開發商在台灣要課稅 綠委呼籲免稅

2018-03-19 14:11

花蓮震災善款 傅崐萁公開說明

2018-03-19 14:04

立委質疑花蓮震災善款用途 葉俊榮：應專款專用

2018-03-19 13:57

洛夫創作量大 有詩萬事足的頑強老人

2018-03-19 13:55

「詩魔」洛夫寫詩 「凡人二重唱」兒子莫凡譜曲

2018-03-19 13:47

警察每次被動員獎金僅445元 葉俊榮：執勤士氣高

2018-03-19 13:39

8億善款遭質疑濫用 傅崐萁：不滿意可退費，花蓮概括承受

2018-03-19 12:56

詩魔洛夫寫到生命最後一刻 遺作「昨日之蛇」甫出版

2018-03-19 12:22

立委質疑褒揚令標準 文化部：尊重各界看法

2018-03-19 12:17

詩魔洛夫病逝 「他的詩會重重打在心頭」

2018-03-19 12:02

落實防災與責任劃分 藍委提全民防救災教育法修法

2018-03-19 11:57

當代詩人洛夫凌晨病逝 享壽91歲

2018-03-19 11:50

評／美加州龍岡親義公所與僑胞問題

2018-03-19 11:38

余光中未獲褒揚但李敖有 黃春明：黨派為政

2018-03-19 11:14

余光中未獲褒揚 文化部長：未啟動褒揚令皆不特別說明

2018-03-19 10:55

不滿花蓮震災捐款遭濫用 486先生要把捐款拿回來

2018-03-19 09:53

蓋硬體拚觀光的思維不改 天空步道只會捲土重來

2018-03-19 09:29

一人住院全家倒？三峽的家庭主婦 正改寫醫院的「陪病」文化

2018-03-19 09:06

回不了家… 當雙親漸老 身障生離家更遠

2018-03-19 01:03

資源隨「老化」流失 誰當教養院生最後依靠

2018-03-19 01:03

張榮發基金會攜手台大 關懷老憨兒

2018-03-18 23:51

8億善款補助產業被質疑 傅崐萁19日出面說明

2018-03-18 23:45

空姐八仙事件後重生 「一路看到真正在乎你的人」

2018-03-15 11:02

廉政官涉貪 法務部二當家被「漏新聞」

2018-03-14 16:21
看更多

熱門文章

孫大千：台灣政治遺老以舊思維垂死掙扎

2018-03-19 08:06

8億善款遭質疑濫用 傅崐萁：不滿意可退費，花蓮概括承受

2018-03-19 12:56

李敖過世 段宜康：這個人絶不該受到褒揚

2018-03-19 09:24

「滿城盡是吳音寧」 李艷秋：這就是現在的台灣

2018-03-19 12:41

網友退款氣到飆淚 花蓮地震善款委員會公布退款流程

2018-03-19 15:16

回首319槍擊案…警界高層倒一片 侯友宜也不敢「獎」自己

2018-03-19 09:00

13年後出現3千公噸廢棄太陽能板 綠能恐變環境殺手

2018-03-19 15:16

不甩！張善政善款釋疑 館長：我要退款謝謝

2018-03-19 14:13

昔批馬英九「圍城」 蔡政府卻築2倍高「柏林圍牆」

2018-03-19 15:35

林口電廠較乾淨？ 新北環保局怒：台電是在愚民嗎

2018-03-19 12:20

陳水扁幫兒子站台 孫大千：讓小英政府難堪

2018-03-19 13:28

一生多情 李敖的七段戀愛兩次婚

2018-03-18 23:58

不滿花蓮震災捐款遭濫用 486先生要把捐款拿回來

2018-03-19 09:53

詩魔洛夫病逝 「他的詩會重重打在心頭」

2018-03-19 12:02

當代詩人洛夫凌晨病逝 享壽91歲

2018-03-19 11:50

8成居民不知要蓋燃煤電廠 藍委：全都來會坐不下

2018-03-19 17:05

蔡政府上任兩年 支持台灣獨立從逾五成倒退至38%

2018-03-19 09:43

不滿意就退錢 486要回200萬花蓮捐款改給育幼院

2018-03-19 17:34

昔日反核今變節？陳學聖一張照片打臉鄭麗君

2018-03-19 13:32

蔡英文滿意度持續低迷 賴清德獲半數台灣人肯定

2018-03-19 10:03

蔡詩萍憶李敖：他曾說一把年紀還要粉墨登場很悲哀

2018-03-19 02:20

新聞眼／陳菊訪美的政治意涵

2018-03-18 23:47

花千億蓋蚊子電廠 蔣萬安轟經濟部：跳針

2018-03-19 16:14

余光中未獲褒揚但李敖有 黃春明：黨派為政

2018-03-19 11:14

「乾淨的煤」惹議 賴揆：眼見為憑

2018-03-19 00:18

8億善款補助產業被質疑 傅崐萁19日出面說明

2018-03-18 23:45

陸戰隊赴美協訓 穿我軍服和美軍合影在陸媒曝光

2018-03-19 15:31

扁趴趴走打選戰？台派救星？不定時炸彈？

2018-03-19 08:00

陳菊訪美獲特殊待遇 將見薛瑞福

2018-03-18 23:56

握有柯文哲相關資料 呂秀蓮：黨若禮讓他我就公布

2018-03-19 15:55

【重磅快評】吃姑婆芋、芭蕉香蕉及木炭燃煤的共同點

2018-03-19 11:35

影╱深澳環評過關 綠營立委：支持不下去

2018-03-19 16:24

洛夫和李敖都將獲總統褒揚 他們看為何余光中沒有

2018-03-19 18:05

李敖83歲病逝 別了，永遠的逆風者

2018-03-18 23:52

跑去登記選北市長 韓國瑜：是為了要黨中央重視高雄

2018-03-19 12:11

新聞眼／中部電廠空汙「10+2」 恐衝擊綠選情

2018-03-19 00:25

須文蔚：台灣的政治對立 讓無根的洛夫很受傷

2018-03-19 17:55

帶頭用年輕人 侯友宜：不用是國民黨30年來最大錯誤

2018-03-19 20:09

三一九槍擊案14周年 一份報紙看當時的社會氛圍

2018-03-19 16:11

環團：燃煤不是乾淨能源 不能「比爛」

2018-03-19 00:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top