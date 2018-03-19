傅崐萁指善款不滿可退款 綠議員批幹話一籮筐

2018-03-19 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



花蓮強震發生後，縣長傅崐萁（中）現場了解狀況。 記者徐庭揚／攝影 分享 facebook

花蓮強震後，各界善款不斷，根據花蓮縣政府統計，總計獲得19億9千多萬元善款，不過日前卻有網友爆料，指善款有8億元被拿去補貼石材業者與觀光，引發熱議，網紅「館長」陳之漢甚至怒嗆「退我善款！」。

為此，花蓮縣長傅崐萁與捐款管理、監督委員會召集人張善政今召開記者會說明善款的運用方式。傅崐萁表示，對於願意捐款的人表示感謝，捐款人有疑慮，可退回捐款。

傅崐萁表示，受災產業也是受災戶，若不能使用善款協助產業復甦，就建請中央另外撥款進行產業救濟，如果中央置礙難行，花蓮縣政府自行承擔、概括承受。

不過對於傅的說法，台北市議員王威中今在臉書上痛批「幹話ㄧ籮框」，並稱台灣最美的風景是人，最醜陋的也是。

王威中表示，傅縣長的話，乍聽好像是了不起負責，再仔細想，他意思還是堅持要拿善款或公帑來補貼石材跟觀光業者啊，真是忠於這些老闆。也是吃定多數善心民眾不會要求退款。

王威中說，行政院二月就多次到花蓮找縣府、各業者、受災民眾等開過會了，早已指示用中央經費或國發會花東基金支應，幫助受災的民眾以及各行各業。傅崐萁想帶風向，影射中央不夠照顧花蓮災民，這不是事實。

王威中說，. 台南地震、高雄氣爆，政府補貼攤商是不分業種，只看有沒有在災區，是否的確受災情影響生計，這才是「補貼」的邏輯。傅崐萁版的補貼是針對特定業種，這幾乎算是「私相___受」了。