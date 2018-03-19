親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大新校長卡關
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

3台灣女胸罩藏10公斤碗狀黃金走私 遭日本警方逮捕

台大校長遴選風波 法律學者：未揭露獨董是嚴重瑕疵

2018-03-19 20:42聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

台大校長當選人管中閔人事案爭議延燒，外界質疑遴選過程中未揭露台灣大哥大獨董身分，涉及未利益迴避及誠信問題，甚至近日爆出違法在對岸兼任。

台灣法學會憲法行政委員會今下午在霖澤館舉行「大學自治與大學法」研討會，台大法律系教授林明昕認為，教育部可以介入監督校園，至於管中閔未揭露台哥大獨董身分，造成嚴重程序瑕疵，應再重新投票，「如果再投出他，那就是他。」

今天是台大言論自由日，台大學者召開研討會談論「大學自治」。「台大自主聯盟」於社科院舉行「台灣大學自主與校園民主座談會」，台大公共衛生學院教授金傳春、台大政治系莫內講座教授蘇宏達等多位師生決定挺身捍衛大學自主、抗議政府黑手伸入。

「台灣法學會」則在法學院（霖澤館）舉行「大學自治與大學法」研討會，邀請台大法律系教授林明昕、中研院副研究員邱文聰、政大法律系副教授林佳和、台大國發所教授劉靜怡等人出席，討論「大學自治與國家監督」、「校長遴選制度缺失、校園民主、教育部角色、遴選瑕疵補正」、「學術自由與產學合作」等」，挺管派的金傳春也現身「發表評論」。

共同討論時段，眾人聚焦於獨董身分問題，林明昕認為一定要揭露，程序上不只是揭露的部分有瑕疵，還連結到迴避問題，有無該迴避而沒迴避的瑕疵，「程序瑕疵非常重要」。

他說，這點上已經是「有沒有違法？」的問題，不能僅看校內規定，還要看法律規定及法理，但問題是「違不違法由誰來啟動相關機制？」如果學校自治、制度已夠完善，那學校啟動，學校制度不完善，就要外在力量（教育部）處理，「自治就是沒有監督」是錯誤想法。

林佳和指出，教育部當然得對大學進行合法性與一定程度的適當性監督，他贊同林明昕的看法，「未揭露獨董身分是嚴重程序瑕疵」，因為這件事相當大會影響遴選結果；劉靜怡也強調，「只要資訊會影響遴選委員判斷，就該拿出來重新檢視。」

林明昕表示，「自治與監督相互彌補、牽制，是一個互動關係，不是五十五十，是case by case。」但要用法治方式展現，《大學法》不是很明確，所以每當有爭議出現，就捉襟見肘，呼籲教育部是監督最主要機關，「個案出現，要藉機反省，否則下一次再選（校長）也不會圓滿。」

劉靜怡也表明，本案爭議不斷，與《大學法》爭議有很大關係，至於《大學法》要怎麼修可以再討論，「不然永無寧日。」教育部身為《大學法》主管機關，有義務要盡到監督責任。

台大校長遴選會1月5日選出中研院士管中閔為新任校長，原預訂2月1日上任，但遭民進黨立委張廖萬堅檢舉他與暨南國際大學教授陳建良，於2017年在中央研究院研討會共同發表的論文，是抄襲自暨南大學學生碩士論文，並爆出管中閔擔任台灣大哥大獨董，但遴選委員蔡明興是大哥大副董事長，質疑遴選過程涉及未利益迴避。

台大召開學術倫理委員會，1月26日調查結果出爐，重申校長遴選過程均依教育部核備法令辦理，並認定論文抄襲案不成立，希望教育部儘速核定台大新任校長。

教育部再發「金牌」（公文）卡管，要台大實質審查，並於上月26日召開學術審議會達成共識，研討會論文是否屬於學術成果，回歸各校或各學術領域認定，只要台大出具校方認定，教育部就承認。

3月16日，網媒《新頭殼》爆料，管中閔於2005年起曾在中國大陸廈門大學等校兼職。台大則回覆，仍在釐清是兼職、短期講學、單純演講。教育部至今仍未核定管中閔人事案，台大將於本週六召開臨時校務會議商討「卡管案」，教育部也表明待校務會議結果，再作適法性處理。

台大校長當選人管中閔人事案爭議延燒，台灣法學會憲法行政委員會今下午在霖澤館舉行「...
台大校長當選人管中閔人事案爭議延燒，台灣法學會憲法行政委員會今下午在霖澤館舉行「大學自治與大學法」研討會。記者賴佩璇／攝影。
分享

台大教育部管中閔
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

管中閔臉書發文「仇恨」 詩友：很有意思

2018-03-19 16:35

台大教授站出來挺大學自治 老婆罵：你瘋啦

2018-03-19 14:34

台大前國際長：教部打倒管中閔 台大恐奄奄一息

2018-03-19 14:17

批教部卡管 台大教授：潘部長對不起台灣高教

2018-03-19 13:29

卡管案兩派學者今開戰 挺管：政府如黑幫社會

2018-03-19 10:38

影／台大校長爭議 藍委批教部：再「卡管」恐要「插管」

2018-03-12 14:41

台大陽明校長遴選 立委質疑教部兩套標準

2018-03-12 14:25

台大校長案 廖俊智：我沒利益迴避問題 會議紀錄有寫

2018-03-12 14:17

卡管案╱廖俊智任遴委 「委員會稱沒問題」

2018-03-12 14:07

立委：教部自廢武功 為廖俊智護法以此卡管

2018-03-12 14:07

管中閔 請辭國泰產學合作計畫主持人

2018-03-12 11:55

卡管瀕臨插管 立委爆：教部違法限縮利益迴避機制

2018-03-12 11:26

【即時短評】學者干政的另類奇蹟

2018-03-11 12:02

台大杜鵑花節 師生發傳單盼管中閔上任

2018-03-11 09:11

第1個沒校長的杜鵑花節…台大出現流動花車反卡管

2018-03-10 13:05

台大生製卡管懶人包：就算從台大畢業 還會驕傲嗎?

2018-03-10 12:19

台大至今沒校長　杜鵑花節學生場外抗議教部…

2018-03-10 11:20

台大出奇招！杜鵑花節流動花車 要高中生一起反卡管

2018-03-10 01:49

台大校長當選由校務會議釐清？ 遴委：教部自打嘴巴

2018-03-09 12:05

管中閔台大人事案 恐拖到4月

2018-03-08 23:41

【即時短評】好大官威！從卡管案看監察院「東廠化」

2018-03-08 18:44

【重磅快評】高涌誠恫嚇台大 不巧打了陳師孟一巴掌

2018-03-08 16:51

台大24日校務會議討論遴選案 管中閔上任恐拖到4月

2018-03-08 16:40

即時短評／卡管演發寒蟬效應 別逼學界改用腳說話

2018-03-08 12:46

獨董爭議擴大查全台大教授 學者：蔡政府到底怎麼了？

2018-03-08 12:21

主查監委高涌誠：台大不要敬酒不吃吃罰酒

2018-03-08 12:19

教部「卡管」又轉彎 台大遴選委員：潘文忠不心虛嗎

2018-03-08 10:47

監委普查台大教師兼職 學者批配合演「卡管」大戲

2018-03-08 10:27

教長認由校務會議釐清校長遴選爭議 學者：有欠考慮

2018-03-08 10:14

須等台大臨時校務會議 管中閔最快本月下旬才上任

2018-03-08 00:15

莊國榮是卡管案「地下部長」？潘文忠完整回應了

2018-03-07 15:40

卡管案／公文呢？教部：意見總會往往返返

2018-03-07 14:04

台大遴委：校務會議若濫權破壞制度 就是台大千古罪人

2018-03-07 13:01

台大明召開臨時校務程序委員會 敲定管中閔案議程

2018-03-07 12:40

卡管案最新進度 教部：意見總會往往返返

2018-03-07 11:36

莊國榮不只卡管 柯志恩再爆料他介入白話文之爭

2018-03-07 10:59

影／教育部「卡管」 藍委：藏鏡人是莊國榮

2018-03-06 15:12

柯志恩質問「卡管」 賴清德：政府不會下指導棋

2018-03-06 12:14

台大再開臨時會議審管中閔資格 教長：非針對特定人選

2018-03-06 12:12
看更多

熱門文章

老師只管教書就好？ 專家：學生不會從不喜歡的人身上學到東西

2018-03-19 07:55

台大前國際長：教部打倒管中閔 台大恐奄奄一息

2018-03-19 14:17

管中閔臉書發文「仇恨」 詩友：很有意思

2018-03-19 16:35

台大教授站出來挺大學自治 老婆罵：你瘋啦

2018-03-19 14:34

台灣數學教育危機？學者：家長「考試至上」觀念應改變

2018-03-18 21:19

卡管案兩派學者今開戰 挺管：政府如黑幫社會

2018-03-19 10:38

批教部卡管 台大教授：潘部長對不起台灣高教

2018-03-19 13:29

少奮鬥3年！ 6土木系應屆生考取高普考和土木技師證照

2018-03-19 18:59

讀2年半拿台大學位！ 報名簡章明天公告

2018-03-19 14:11

影／會考將登場 求文昌帝君別忘准考證、文昌筆

2018-03-19 13:14

國中會考23萬人再創新低 考上公立學校機會更大了

2018-03-19 00:09

弟想休學赴澳打工 她問如何勸退反被酸：短視近利

2018-03-19 13:15

台大校長遴選風波 法律學者：未揭露獨董是嚴重瑕疵

2018-03-19 20:42

AMC數學測驗承辦單位：前段學生成績滑落 頂尖人才培育警訊

2018-03-18 23:51

孩子要跟同學通宵出去玩 擔心的爸媽該怎麼對話？

2018-03-19 10:30

慈母下跪求她學好 叛逆少女變超商老闆

2018-03-19 19:43

台中托嬰中心保母虐嬰 兒盟籲：列管不適任人員

2018-03-19 10:40

課審會共識.…國中起 計算機融入數學課

2018-03-18 23:58

數感實驗室／性別比最失衡的大學

2018-03-19 13:42

縮減技綜高數學轉銜落差 開放補償性選修或補救教學

2018-03-18 22:03

和春師徒制培育跨領域人才 餐飲系學生學程式設計

2018-03-19 08:58

影／遇到廢老闆 身為員工的你該怎麼辦？

2018-03-19 08:44

台灣青年學生物理辯論賽 協同中學二金一銀

2018-03-19 18:48

公民時事題／全台搶購衛生紙

2018-03-19 13:41

會考寫作攻略／「大題小作」寫看法

2018-03-19 13:25

龐畢度兒童藝術坊 發掘孩子潛能

2018-03-19 00:09

分組合作學習深耕6年 義竹國中展成果

2018-03-18 23:45

弱視生熱愛生命 獲全國志工菁英獎

2018-03-19 18:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top