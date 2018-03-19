台大校長遴選風波 法律學者：未揭露獨董是嚴重瑕疵

2018-03-19 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台大校長當選人管中閔人事案爭議延燒，外界質疑遴選過程中未揭露台灣大哥大獨董身分，涉及未利益迴避及誠信問題，甚至近日爆出違法在對岸兼任。

台灣法學會憲法行政委員會今下午在霖澤館舉行「大學自治與大學法」研討會，台大法律系教授林明昕認為，教育部可以介入監督校園，至於管中閔未揭露台哥大獨董身分，造成嚴重程序瑕疵，應再重新投票，「如果再投出他，那就是他。」

今天是台大言論自由日，台大學者召開研討會談論「大學自治」。「台大自主聯盟」於社科院舉行「台灣大學自主與校園民主座談會」，台大公共衛生學院教授金傳春、台大政治系莫內講座教授蘇宏達等多位師生決定挺身捍衛大學自主、抗議政府黑手伸入。

「台灣法學會」則在法學院（霖澤館）舉行「大學自治與大學法」研討會，邀請台大法律系教授林明昕、中研院副研究員邱文聰、政大法律系副教授林佳和、台大國發所教授劉靜怡等人出席，討論「大學自治與國家監督」、「校長遴選制度缺失、校園民主、教育部角色、遴選瑕疵補正」、「學術自由與產學合作」等」，挺管派的金傳春也現身「發表評論」。

共同討論時段，眾人聚焦於獨董身分問題，林明昕認為一定要揭露，程序上不只是揭露的部分有瑕疵，還連結到迴避問題，有無該迴避而沒迴避的瑕疵，「程序瑕疵非常重要」。

他說，這點上已經是「有沒有違法？」的問題，不能僅看校內規定，還要看法律規定及法理，但問題是「違不違法由誰來啟動相關機制？」如果學校自治、制度已夠完善，那學校啟動，學校制度不完善，就要外在力量（教育部）處理，「自治就是沒有監督」是錯誤想法。

林佳和指出，教育部當然得對大學進行合法性與一定程度的適當性監督，他贊同林明昕的看法，「未揭露獨董身分是嚴重程序瑕疵」，因為這件事相當大會影響遴選結果；劉靜怡也強調，「只要資訊會影響遴選委員判斷，就該拿出來重新檢視。」

林明昕表示，「自治與監督相互彌補、牽制，是一個互動關係，不是五十五十，是case by case。」但要用法治方式展現，《大學法》不是很明確，所以每當有爭議出現，就捉襟見肘，呼籲教育部是監督最主要機關，「個案出現，要藉機反省，否則下一次再選（校長）也不會圓滿。」

劉靜怡也表明，本案爭議不斷，與《大學法》爭議有很大關係，至於《大學法》要怎麼修可以再討論，「不然永無寧日。」教育部身為《大學法》主管機關，有義務要盡到監督責任。

台大校長遴選會1月5日選出中研院士管中閔為新任校長，原預訂2月1日上任，但遭民進黨立委張廖萬堅檢舉他與暨南國際大學教授陳建良，於2017年在中央研究院研討會共同發表的論文，是抄襲自暨南大學學生碩士論文，並爆出管中閔擔任台灣大哥大獨董，但遴選委員蔡明興是大哥大副董事長，質疑遴選過程涉及未利益迴避。

台大召開學術倫理委員會，1月26日調查結果出爐，重申校長遴選過程均依教育部核備法令辦理，並認定論文抄襲案不成立，希望教育部儘速核定台大新任校長。

教育部再發「金牌」（公文）卡管，要台大實質審查，並於上月26日召開學術審議會達成共識，研討會論文是否屬於學術成果，回歸各校或各學術領域認定，只要台大出具校方認定，教育部就承認。