洛夫和李敖都將獲總統褒揚 他們看為何余光中沒有

2018-03-19 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



文化部連兩日分別為李敖、洛夫呈請總統明令褒揚，但未替余光中（圖）呈請。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook 詩人洛夫辭世，文化部長鄭麗君今表示，洛夫是台灣現代詩的領航人，將呈請總統明令褒揚。

鄭麗君表示，聞訊覺得不捨，她說，洛夫的語言表現與技巧實驗對於臺灣現代詩的發展影響深遠，文化部將呈請總統明令褒揚。

文化部指出，洛夫的創作文類以詩為主，兼及散文、評論和翻譯。洛夫的詩作。早期受存在主義與超現實主義的啟迪，意象繁複濃烈，節奏明快多變，語言奇詭冷肅。後期詩風蛻變，作品表現手法魔幻，因而被稱為「詩魔」。近年來，詩風由「魔」入「禪」，以凝練駕馭繁蕪，通過詩，將西方超現實主義與東方禪宗思想貫通，開闢嶄新境界。代表作包括《靈河》、《外外集》、《詩人之鏡》、《時間之傷》、《漂木》、《因為風的緣故》、《魔歌》等，作品被譯成英、法、日、韓、荷蘭、瑞典等語文。

文化部連兩日分別為李敖、洛夫呈請總統明令褒揚，但未替余光中呈請。作家黃春明和季季都指出，余光中那篇〈狼來了〉雖因涉及打壓台灣鄉土文學，確實有爭議，不過整體人生的文學成就仍很明顯，季季認為，余光中的文學成就遠遠超過褒揚令的價值，而且身後再給褒揚令根本沒意義，相信不論是李敖、余光中，都不會在意此事。

作家平路則指出，文學應該超越政治，不須用有無政治上的總統褒揚令來看待。她說，社會太仰望政治人物的褒揚，這不能代表什麼，認為李敖、余光中，都是站在歷史長河，後人也不會因為看有無褒揚令，就判定作家地位。

作家陳若曦則認為，余光中和李敖都是大師，要從他們長遠一生來看成就，認為總統府也該給余光中褒揚令。