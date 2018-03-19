須文蔚：台灣的政治對立 讓無根的洛夫很受傷

2018-03-19 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



洛夫今晨辭世，享壽91歲。 聯合報系資料照片／記者程宜華攝影 分享 facebook 詩人洛夫今天因病過世。洛夫於1954年與張默、瘂弦共同創辦《創世紀》詩刊。曾擔任《創世紀》詩刊主編兩年半的東華大學華文文學系系主任須文蔚說，在洛夫1990年代出國前，他接下創世紀主編工作，洛夫留了一大疊未刊稿給他，其中多數洛夫都用紅筆圈注與記號，對精美的句子，洛夫特別敏感與好奇，也是洛夫作為一個編輯人了不起的地方。

「洛夫和創世紀創造了新一代的傳奇。」須文蔚表示，在兩岸詩壇的交流上，洛夫扮演相當重要的角色，更影響了大陸現代詩的寫作。千萬不要輕忽了台灣詩對於中國大陸的影響。雖然創世紀不是官方、大型的雜誌，但在洛夫主編的時候，非常強調跟大陸詩壇的交流，每一期都有許多大陸重要詩人寄一大疊的稿子來。洛夫把每篇稿都看得仔細，並做評語和篩選。

談到洛夫的過世，須文蔚感嘆地說，洛夫生前身體一向硬朗，90歲以前每天都晨泳，直到前年，都還在大陸巡迴演講一個多月。也因此聽聞洛夫過世消息，令他相當錯愕、意外。

須文蔚表示，世人總是只看見洛夫幾個特殊的面向，像是存在主義、超現實。但須文蔚在意的是洛夫後來比較大的變化，像是他寫「杜甫草堂」，以及和禪學、佛教等相關的抒情詩，「這部分討論的人很少。」須文蔚認為，洛夫的古典抒情與離散情懷，才是他最深沈的部分。

「洛夫這般漂離的感受是很蒼涼、悲哀的。」須文蔚說，台灣長期處於對立的氛圍，政客一再挑動矛盾和衝突情緒，對於無根的洛夫的敏感心靈，經常是受傷的。最後，須文蔚說，「漂木著岸，相信洛夫的詩早已紮根在台灣的土地上。」