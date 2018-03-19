震災善款用可不用在產業紓困 捐款人自行選擇

2018-03-19 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



花蓮震災善款部分用於補助產業惹爭議，花蓮縣善款管理監督委員會在今天中午舉辦第三次會議，會中對於近日外界甚為關心的善款與產業紓困達成決議，捐款人可自行選擇是否要用在產業紓困上，如民眾人仍有疑慮要求申請退款，可依照程序申請。

張善政於會議後在臉書上貼出會議結論，『用於產業紓困的善款，限於來自捐款當事人有明確同意如此運用的款項。』換言之，如未特別表態的捐款人，其捐款不會用於產業紓困。同時縣政府要設計一個授權書，讓願意將捐款用於產業紓困的人填寫。

另外一項決議，是請縣府設計方便的退款管道，含轉帳授權書及身份認證資料，即日起讓想要退款的捐款人使用。

以上細節可於即日會議記錄上網公告後查閱。上面敘述只是先讓外界瞭解進展，正式內容還是以會議記錄文字為準。