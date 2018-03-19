不滿意就退錢 486要回200萬花蓮捐款改給育幼院

2018-03-19 17:34 聯合新聞網 綜合報導



花蓮縣政府被踢爆挪用8億元的地震捐款給當地業者紓困，引發各界撻伐，許多人憤而要求退款。「486先生」陳延昶下午便在臉書貼出退款收據，並開玩笑表示「比館長快」。圖截自486先生個人臉書 分享 facebook

花蓮縣政府近日被爆料，將賑災用的捐款拿去給當地業者紓困，引發諸多捐款人士不滿。知名團購網執行長「486先生」陳延昶及「館長」陳之漢都喊話要拿回捐款，花蓮縣長傅崐萁也趕緊出面表示「不滿意可退費」。今（19）天下午，486先生就在臉書貼出退款的證明，並表示要將錢改捐給育幼院、醫勞盟等其他單位。

日前花蓮地震釀成嚴重災情，來自各地的捐款湧入花蓮，募得高達20億的善款。然而，近日花蓮縣政府卻被踢爆，將其中的8億元挪用於替業者紓困，引發爭議。當初慷慨解囊的「館長」陳之漢以及「486先生」陳延昶都對此表達不滿，揚言要將善款拿回來。花蓮縣長傅崐萁則開記者會回應，他們尊重每一位捐款人，如果對款項的運用方式有疑慮，官方願意退還，「不滿意可退費，花蓮概括承受」。

幾個小時後，486先生便在個人臉書貼出退款的單據，並開玩笑地向館長放話表示「館長，我動作比你快，花蓮捐款我要回來了」。486先生說，針對這次善款的運用方式深表遺憾，他認為，這些錢應該要拿去幫助身家財產受創的災民們，而不是拿去給砂石產業紓困。最後，他希望花蓮縣的官員能對此好好反省，並決定將退回來的200萬捐給育幼院、門諾醫院以及醫勞盟。

網友看完之後紛紛留言大讚「太帥了」、「謝謝486大哥對醫療第一線的支持」、「做得好，不要浪費社會大眾的愛心」，也有許多網友希望能效法他，將當初的捐款要回來，「看到他們這樣搞，我也想把我捐的10萬轉捐給家扶中心了」、「那我也要去要回來了」。