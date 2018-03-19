親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠案過關
藍綠各黨拚選戰
李敖人生劃句號
李敖逝各界悼念
台灣旅行法生效
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

13年後將有3千公噸廢棄太陽能板 綠能恐變環境殺手

南韓前總統承認收賄 檢察官請求逮捕李明博

不滿意就退錢 486要回200萬花蓮捐款改給育幼院

2018-03-19 17:34聯合新聞網 綜合報導

花蓮縣政府被踢爆挪用8億元的地震捐款給當地業者紓困，引發各界撻伐，許多人憤而要求...
花蓮縣政府被踢爆挪用8億元的地震捐款給當地業者紓困，引發各界撻伐，許多人憤而要求退款。「486先生」陳延昶下午便在臉書貼出退款收據，並開玩笑表示「比館長快」。圖截自486先生個人臉書
分享

花蓮縣政府近日被爆料，將賑災用的捐款拿去給當地業者紓困，引發諸多捐款人士不滿。知名團購網執行長「486先生」陳延昶及「館長」陳之漢都喊話要拿回捐款，花蓮縣長傅崐萁也趕緊出面表示「不滿意可退費」。今（19）天下午，486先生就在臉書貼出退款的證明，並表示要將錢改捐給育幼院、醫勞盟等其他單位。

日前花蓮地震釀成嚴重災情，來自各地的捐款湧入花蓮，募得高達20億的善款。然而，近日花蓮縣政府卻被踢爆，將其中的8億元挪用於替業者紓困，引發爭議。當初慷慨解囊的「館長」陳之漢以及「486先生」陳延昶都對此表達不滿，揚言要將善款拿回來。花蓮縣長傅崐萁則開記者會回應，他們尊重每一位捐款人，如果對款項的運用方式有疑慮，官方願意退還，「不滿意可退費，花蓮概括承受」。

幾個小時後，486先生便在個人臉書貼出退款的單據，並開玩笑地向館長放話表示「館長，我動作比你快，花蓮捐款我要回來了」。486先生說，針對這次善款的運用方式深表遺憾，他認為，這些錢應該要拿去幫助身家財產受創的災民們，而不是拿去給砂石產業紓困。最後，他希望花蓮縣的官員能對此好好反省，並決定將退回來的200萬捐給育幼院、門諾醫院以及醫勞盟。

網友看完之後紛紛留言大讚「太帥了」、「謝謝486大哥對醫療第一線的支持」、「做得好，不要浪費社會大眾的愛心」，也有許多網友希望能效法他，將當初的捐款要回來，「看到他們這樣搞，我也想把我捐的10萬轉捐給家扶中心了」、「那我也要去要回來了」。

0206花蓮強震陳之漢486先生
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

震災善款用可不用在產業紓困 捐款人自行選擇

2018-03-19 17:27

13年後出現3千公噸廢棄太陽能板 綠能恐變環境殺手

2018-03-19 15:16

網友退款氣到飆淚 花蓮地震善款委員會公布退款流程

2018-03-19 15:16

詩魔洛夫生前談死亡：更重要更美的東西寫不完

2018-03-19 15:15

聯晚精采30／勞資癥結 客觀拆解

2018-03-19 14:28

洛夫創辦創世紀詩刊 影響台灣現代詩

2018-03-19 14:23

聯晚精采30／勞權議題登聯晚 工運老將：成功一半

2018-03-19 14:23

聯晚精采30／捍勞權 筆槍紙彈撼政策

2018-03-19 14:19

「詩魔」洛夫91歲病逝 「他的詩會重重打在心頭」

2018-03-19 14:16

余光中未獲褒揚 鄭麗君：沒有不友善的想法

2018-03-19 14:13

季季：文學超越政治 作家未必在意褒揚令

2018-03-19 14:13

不甩！張善政善款釋疑 館長：我要退款謝謝

2018-03-19 14:13

應用程式開發商在台灣要課稅 綠委呼籲免稅

2018-03-19 14:11

花蓮震災善款 傅崐萁公開說明

2018-03-19 14:04

立委質疑花蓮震災善款用途 葉俊榮：應專款專用

2018-03-19 13:57

洛夫創作量大 有詩萬事足的頑強老人

2018-03-19 13:55

「詩魔」洛夫寫詩 「凡人二重唱」兒子莫凡譜曲

2018-03-19 13:47

警察每次被動員獎金僅445元 葉俊榮：執勤士氣高

2018-03-19 13:39

8億善款遭質疑濫用 傅崐萁：不滿意可退費，花蓮概括承受

2018-03-19 12:56

詩魔洛夫寫到生命最後一刻 遺作「昨日之蛇」甫出版

2018-03-19 12:22

立委質疑褒揚令標準 文化部：尊重各界看法

2018-03-19 12:17

詩魔洛夫病逝 「他的詩會重重打在心頭」

2018-03-19 12:02

落實防災與責任劃分 藍委提全民防救災教育法修法

2018-03-19 11:57

當代詩人洛夫凌晨病逝 享壽91歲

2018-03-19 11:50

評／美加州龍岡親義公所與僑胞問題

2018-03-19 11:38

余光中未獲褒揚但李敖有 黃春明：黨派為政

2018-03-19 11:14

余光中未獲褒揚 文化部長：未啟動褒揚令皆不特別說明

2018-03-19 10:55

不滿花蓮震災捐款遭濫用 486先生要把捐款拿回來

2018-03-19 09:53

蓋硬體拚觀光的思維不改 天空步道只會捲土重來

2018-03-19 09:29

一人住院全家倒？三峽的家庭主婦 正改寫醫院的「陪病」文化

2018-03-19 09:06

回不了家… 當雙親漸老 身障生離家更遠

2018-03-19 01:03

資源隨「老化」流失 誰當教養院生最後依靠

2018-03-19 01:03

張榮發基金會攜手台大 關懷老憨兒

2018-03-18 23:51

8億善款補助產業被質疑 傅崐萁19日出面說明

2018-03-18 23:45

空姐八仙事件後重生 「一路看到真正在乎你的人」

2018-03-15 11:02

廉政官涉貪 法務部二當家被「漏新聞」

2018-03-14 16:21

站在時代浪頭上 台灣獨特的顯微手術教學體制

2018-03-12 11:37

零是極為重要的數學概念 而這個概念是何時出現的呢？

2018-03-08 11:43

人生轉折點／蔡碧仲兩百分人生歸零再出發

2018-03-07 16:07
看更多

熱門文章

一生多情 李敖的七段戀愛和兩次婚姻

2018-03-18 21:48

曾批「真的李敖死了」 王世堅今哽咽道歉

2018-03-18 21:27

孫大千：台灣政治遺老以舊思維垂死掙扎

2018-03-19 08:06

李敖大女兒李文爭親子關係 要認祖歸宗

2018-03-18 22:37

8億善款遭質疑濫用 傅崐萁：不滿意可退費，花蓮概括承受

2018-03-19 12:56

李敖過世 段宜康：這個人絶不該受到褒揚

2018-03-19 09:24

「滿城盡是吳音寧」 李艷秋：這就是現在的台灣

2018-03-19 12:41

現任立委的她 當年被李敖叫小妹妹

2018-03-18 18:17

回首319槍擊案…警界高層倒一片 侯友宜也不敢「獎」自己

2018-03-19 09:00

網友退款氣到飆淚 花蓮地震善款委員會公布退款流程

2018-03-19 15:16

不是新技術？ 超超臨界12年前叩台失利　

2018-03-18 20:14

打臉賴清德、謝長廷 環團：不懂別亂講

2018-03-18 20:13

不甩！張善政善款釋疑 館長：我要退款謝謝

2018-03-19 14:13

多年後竟成好友 李敖留存他高中寫的一封信

2018-03-18 21:56

林口電廠較乾淨？ 新北環保局怒：台電是在愚民嗎

2018-03-19 12:20

一生多情 李敖的七段戀愛兩次婚

2018-03-18 23:58

昔批馬英九「圍城」 蔡政府卻築2倍高「柏林圍牆」

2018-03-19 15:35

不滿花蓮震災捐款遭濫用 486先生要把捐款拿回來

2018-03-19 09:53

昔抗六輕今來深澳 陳定南之子：當政者的良心問題

2018-03-18 19:16

珍貴忘年之交 李敖都稱她「新娘子」

2018-03-18 21:03

只有兩篇碩士論文以李敖為主題 教授：少到不可思議

2018-03-18 19:13

蔡政府上任兩年 支持台灣獨立從逾五成倒退至38%

2018-03-19 09:43

當代詩人洛夫凌晨病逝 享壽91歲

2018-03-19 11:50

詩魔洛夫病逝 「他的詩會重重打在心頭」

2018-03-19 12:02

蔡詩萍憶李敖：他曾說一把年紀還要粉墨登場很悲哀

2018-03-19 02:20

新聞眼／陳菊訪美的政治意涵

2018-03-18 23:47

昔日反核今變節？陳學聖一張照片打臉鄭麗君

2018-03-19 13:32

「勇於挑戰體制」 蔡總統臉書發文悼念李敖

2018-03-18 18:15

臉書悼念李敖 陳芳明：他走了仍是我的典範

2018-03-18 18:15

陳水扁幫兒子站台 孫大千：讓小英政府難堪

2018-03-19 13:28

13年後出現3千公噸廢棄太陽能板 綠能恐變環境殺手

2018-03-19 15:16

8億善款補助產業被質疑 傅崐萁19日出面說明

2018-03-18 23:45

「乾淨的煤」惹議 賴揆：眼見為憑

2018-03-19 00:18

蔡英文滿意度持續低迷 賴清德獲半數台灣人肯定

2018-03-19 10:03

李敖辭世 鄭麗君：呈請總統褒揚

2018-03-18 18:51

余光中未獲褒揚但李敖有 黃春明：黨派為政

2018-03-19 11:14

扁趴趴走打選戰？台派救星？不定時炸彈？

2018-03-19 08:00

陳菊訪美獲特殊待遇 將見薛瑞福

2018-03-18 23:56

【重磅快評】吃姑婆芋、芭蕉香蕉及木炭燃煤的共同點

2018-03-19 11:35

以世界第一禁書作家自豪 李敖讓「文星雜誌」倒刊

2018-03-18 21:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top