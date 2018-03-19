13年後出現3千公噸廢棄太陽能板 綠能恐變環境殺手

2018-03-19 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



別讓綠能變環境殺手！政府積極推動「綠能屋頂全民參與計畫」，太陽能板安裝範圍越來越廣，環保署預估13年後將出現3000公噸首波廢棄太陽能板，弘光科技大學環境與安全衛生工程系未雨綢繆邀各界研討，並將共同合作投入國內模組回收，呼籲盡速制定回收機制。

弘光科大環安系助理教授嚴坤龍說，政府積極推動太陽光電設置，光電模組等發電設備壽命大約25年，之後發電效率降低便需汰換，但國內目前沒有嚴謹規範如何處置廢棄光電模組，也缺乏廢棄光電模組對環境危害或最佳處理回收模式的相關研究。

嚴坤龍舉例，兩年多前蘇迪勒颱風造成不少光電模組毀損，現行措施除了把鋁框拆下來，剩下材料壓毀燃燒或掩埋，不久將來每年都有光電模組要除役汰換，太陽光電模組材料主要是玻璃及矽，另有鋁、鋅、銀、銅等金屬成份，直接掩埋或焚化恐對環境衝擊，廠商與地方政府皆希望有完善的廢棄光電模組處置流程，「這是很重要的議題，若等到10年後再處理就太慢了！」

工研院博士馬先正指出，歐盟與美國依據不同的法規，由環保機關負責模組回收政策推動，並由第三方機構擔任回收平台，按實際模組生產量來對應預繳之費用，統一向製造商收費以便將來處理終端太陽能模組廢料，減少使用者未來無法負擔拆除及回收的費用，造成違法丟棄。