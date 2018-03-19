親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
李敖人生劃句號
李敖逝各界悼念
台灣旅行法生效
深澳電廠案過關
藍綠各黨拚選戰
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

昔批馬英九「圍城」 蔡政府卻築2倍高「柏林圍牆」

被催租金惱羞成怒！台南21歲房客殺房東棄屍山區

網友退款氣到飆淚 花蓮地震善款委員會公布退款流程

2018-03-19 15:16聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

花蓮地震善款爆出爭議，花蓮縣長傅崐萁今天開記者會中表示，對於願意捐款的人表示感謝，捐款人有疑慮，可退回捐款，善款不能用於救助產業，中央不另行撥款補助，花蓮縣政府將概括承受。「486先生」陳延昶立刻在臉書發文表示，「花蓮捐款我要拿回來了！」館長也在臉書分享新聞，並6字回應「我要退款謝謝」。

楊姓網友在第一時間想辦理退款，並在臉書發文表示，當地震發生時，我們捐給災民，結果看電視才了解竟然拿了8億元捐給企業，這些企業有什麼大問題？離受災米崙斷層有多近？當下就決定要去退款，打電話問程序，結果氣到颷淚。企業也是受災戶？這叫什麼話？講話這叫什麼態度？真是不知要怎樣表達我現在的情緒？

花蓮縣政府 0206地災害捐款管理及監督委員會召集人張善政，也在張善政之友臉書上貼上退款流程，同時也呼籲『讓我們停止謾罵，以各自的方式支持重建』。

貼文中說，這幾天有許多網友因為對於善款委員會「暫列」用來讓業者感到安心的善款預算感到不滿（會議記錄中已明確指出優先爭取中央補助，受災業者申請紓困利息補助，在各大災害的後續處理中皆是如此），大量湧入粉絲專頁要求退回捐款。

同時也替大家整理退款的方式，讓對於目前善款運用感到不解的網友，能夠儘快取回自己的善款，以自己的方式支持花蓮地區的災後重建，並且協助闢除網路上有心人士刻意散播花蓮縣府拒絕退回善款的不實謠言，讓大家的焦點能夠盡快回到花蓮地區的所有災民身上。

退款方式1—撥打花蓮賑災聯合服務中心專線，洽詢專人

退款方式2—提供原來捐款資料及相關退款資料至花蓮縣長民意信箱

中心專線：(03)8223171、(03)8223176

民意信箱：https://goo.gl/crS58h

最後，張善政也由衷期盼各位，不要再被有心人士的刻意煽動欺騙，至今仍有網友不斷散播善款將補助會議記錄中從未提及的砂石業、水泥業等惡意謠言，將心力用來與我們共同關心在這次地震中所受災的所有災民。

花蓮縣政府0206地災害捐款管理及監督委員會召集人張善政，也在張善政之友臉書上貼...
花蓮縣政府0206地災害捐款管理及監督委員會召集人張善政，也在張善政之友臉書上貼上退款流程，同時也呼籲『讓我們停止謾罵，以各自的方式支持重建』。記者徐庭揚／攝影
分享

捐款張善政
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

13年後出現3千公噸廢棄太陽能板 綠能恐變環境殺手

2018-03-19 15:16

影／投下深澳電廠關鍵票 藍委提案要詹順貴下台

2018-03-19 16:15

花千億蓋蚊子電廠 蔣萬安轟經濟部：跳針

2018-03-19 16:14

影╱吐一次黑煙一百萬元 雲林六輕今天冒煙被罰

2018-03-19 16:06

詩魔洛夫生前談死亡：更重要更美的東西寫不完

2018-03-19 15:15

聯晚精采30／勞資癥結 客觀拆解

2018-03-19 14:28

洛夫創辦創世紀詩刊 影響台灣現代詩

2018-03-19 14:23

聯晚精采30／勞權議題登聯晚 工運老將：成功一半

2018-03-19 14:23

聯晚精采30／捍勞權 筆槍紙彈撼政策

2018-03-19 14:19

「詩魔」洛夫91歲病逝 「他的詩會重重打在心頭」

2018-03-19 14:16

余光中未獲褒揚 鄭麗君：沒有不友善的想法

2018-03-19 14:13

季季：文學超越政治 作家未必在意褒揚令

2018-03-19 14:13

不甩！張善政善款釋疑 館長：我要退款謝謝

2018-03-19 14:13

應用程式開發商在台灣要課稅 綠委呼籲免稅

2018-03-19 14:11

花蓮震災善款 傅崐萁公開說明

2018-03-19 14:04

立委質疑花蓮震災善款用途 葉俊榮：應專款專用

2018-03-19 13:57

洛夫創作量大 有詩萬事足的頑強老人

2018-03-19 13:55

「詩魔」洛夫寫詩 「凡人二重唱」兒子莫凡譜曲

2018-03-19 13:47

警察每次被動員獎金僅445元 葉俊榮：執勤士氣高

2018-03-19 13:39

8億善款遭質疑濫用 傅崐萁：不滿意可退費，花蓮概括承受

2018-03-19 12:56

詩魔洛夫寫到生命最後一刻 遺作「昨日之蛇」甫出版

2018-03-19 12:22

立委質疑褒揚令標準 文化部：尊重各界看法

2018-03-19 12:17

詩魔洛夫病逝 「他的詩會重重打在心頭」

2018-03-19 12:02

落實防災與責任劃分 藍委提全民防救災教育法修法

2018-03-19 11:57

當代詩人洛夫凌晨病逝 享壽91歲

2018-03-19 11:50

評／美加州龍岡親義公所與僑胞問題

2018-03-19 11:38

余光中未獲褒揚但李敖有 黃春明：黨派為政

2018-03-19 11:14

余光中未獲褒揚 文化部長：未啟動褒揚令皆不特別說明

2018-03-19 10:55

不滿花蓮震災捐款遭濫用 486先生要把捐款拿回來

2018-03-19 09:53

蓋硬體拚觀光的思維不改 天空步道只會捲土重來

2018-03-19 09:29

一人住院全家倒？三峽的家庭主婦 正改寫醫院的「陪病」文化

2018-03-19 09:06

回不了家… 當雙親漸老 身障生離家更遠

2018-03-19 01:03

資源隨「老化」流失 誰當教養院生最後依靠

2018-03-19 01:03

張榮發基金會攜手台大 關懷老憨兒

2018-03-18 23:51

8億善款補助產業被質疑 傅崐萁19日出面說明

2018-03-18 23:45

空姐八仙事件後重生 「一路看到真正在乎你的人」

2018-03-15 11:02

廉政官涉貪 法務部二當家被「漏新聞」

2018-03-14 16:21

站在時代浪頭上 台灣獨特的顯微手術教學體制

2018-03-12 11:37

零是極為重要的數學概念 而這個概念是何時出現的呢？

2018-03-08 11:43
看更多

熱門文章

一生多情 李敖的七段戀愛和兩次婚姻

2018-03-18 21:48

曾批「真的李敖死了」 王世堅今哽咽道歉

2018-03-18 21:27

李文爭親子關係認定 名正言順當李敖女兒

2018-03-18 16:43

孫大千：台灣政治遺老以舊思維垂死掙扎

2018-03-19 08:06

李敖大女兒李文爭親子關係 要認祖歸宗

2018-03-18 22:37

8億善款遭質疑濫用 傅崐萁：不滿意可退費，花蓮概括承受

2018-03-19 12:56

「滿城盡是吳音寧」 李艷秋：這就是現在的台灣

2018-03-19 12:41

現任立委的她 當年被李敖叫小妹妹

2018-03-18 18:17

李敖過世 段宜康：這個人絶不該受到褒揚

2018-03-19 09:24

回首319槍擊案…警界高層倒一片 侯友宜也不敢「獎」自己

2018-03-19 09:00

打臉賴清德、謝長廷 環團：不懂別亂講

2018-03-18 20:13

不是新技術？ 超超臨界12年前叩台失利　

2018-03-18 20:14

多年後竟成好友 李敖留存他高中寫的一封信

2018-03-18 21:56

不甩！張善政善款釋疑 館長：我要退款謝謝

2018-03-19 14:13

不滿花蓮震災捐款遭濫用 486先生要把捐款拿回來

2018-03-19 09:53

一生多情 李敖的七段戀愛兩次婚

2018-03-18 23:58

林口電廠較乾淨？ 新北環保局怒：台電是在愚民嗎

2018-03-19 12:20

昔抗六輕今來深澳 陳定南之子：當政者的良心問題

2018-03-18 19:16

珍貴忘年之交 李敖都稱她「新娘子」

2018-03-18 21:03

只有兩篇碩士論文以李敖為主題 教授：少到不可思議

2018-03-18 19:13

蔡政府上任兩年 支持台灣獨立從逾五成倒退至38%

2018-03-19 09:43

蔡詩萍憶李敖：他曾說一把年紀還要粉墨登場很悲哀

2018-03-19 02:20

新聞眼／陳菊訪美的政治意涵

2018-03-18 23:47

詩魔洛夫病逝 「他的詩會重重打在心頭」

2018-03-19 12:02

「勇於挑戰體制」 蔡總統臉書發文悼念李敖

2018-03-18 18:15

臉書悼念李敖 陳芳明：他走了仍是我的典範

2018-03-18 18:15

網友退款氣到飆淚 花蓮地震善款委員會公布退款流程

2018-03-19 15:16

狂氣李敖愛批判 私下為人客氣

2018-03-18 16:49

昔日反核今變節？陳學聖一張照片打臉鄭麗君

2018-03-19 13:32

當代詩人洛夫凌晨病逝 享壽91歲

2018-03-19 11:50

8億善款補助產業被質疑 傅崐萁19日出面說明

2018-03-18 23:45

李敖辭世 鄭麗君：呈請總統褒揚

2018-03-18 18:51

扁趴趴走打選戰？台派救星？不定時炸彈？

2018-03-19 08:00

「乾淨的煤」惹議 賴揆：眼見為憑

2018-03-19 00:18

陳菊訪美獲特殊待遇 將見薛瑞福

2018-03-18 23:56

蔡英文滿意度持續低迷 賴清德獲半數台灣人肯定

2018-03-19 10:03

腫瘤長在腦幹上 醫：生命中樞無法開刀

2018-03-18 16:40

余光中未獲褒揚但李敖有 黃春明：黨派為政

2018-03-19 11:14

以世界第一禁書作家自豪 李敖讓「文星雜誌」倒刊

2018-03-18 21:57

【重磅快評】吃姑婆芋、芭蕉香蕉及木炭燃煤的共同點

2018-03-19 11:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top