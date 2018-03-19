網友退款氣到飆淚 花蓮地震善款委員會公布退款流程

2018-03-19 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



花蓮地震善款爆出爭議，花蓮縣長傅崐萁今天開記者會中表示，對於願意捐款的人表示感謝，捐款人有疑慮，可退回捐款，善款不能用於救助產業，中央不另行撥款補助，花蓮縣政府將概括承受。「486先生」陳延昶立刻在臉書發文表示，「花蓮捐款我要拿回來了！」館長也在臉書分享新聞，並6字回應「我要退款謝謝」。

楊姓網友在第一時間想辦理退款，並在臉書發文表示，當地震發生時，我們捐給災民，結果看電視才了解竟然拿了8億元捐給企業，這些企業有什麼大問題？離受災米崙斷層有多近？當下就決定要去退款，打電話問程序，結果氣到颷淚。企業也是受災戶？這叫什麼話？講話這叫什麼態度？真是不知要怎樣表達我現在的情緒？

花蓮縣政府 0206地災害捐款管理及監督委員會召集人張善政，也在張善政之友臉書上貼上退款流程，同時也呼籲『讓我們停止謾罵，以各自的方式支持重建』。

貼文中說，這幾天有許多網友因為對於善款委員會「暫列」用來讓業者感到安心的善款預算感到不滿（會議記錄中已明確指出優先爭取中央補助，受災業者申請紓困利息補助，在各大災害的後續處理中皆是如此），大量湧入粉絲專頁要求退回捐款。

同時也替大家整理退款的方式，讓對於目前善款運用感到不解的網友，能夠儘快取回自己的善款，以自己的方式支持花蓮地區的災後重建，並且協助闢除網路上有心人士刻意散播花蓮縣府拒絕退回善款的不實謠言，讓大家的焦點能夠盡快回到花蓮地區的所有災民身上。

退款方式1—撥打花蓮賑災聯合服務中心專線，洽詢專人

退款方式2—提供原來捐款資料及相關退款資料至花蓮縣長民意信箱

中心專線：(03)8223171、(03)8223176

民意信箱：https://goo.gl/crS58h