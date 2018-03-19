詩魔洛夫生前談死亡：更重要更美的東西寫不完

2018-03-19 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



有「詩魔」稱號的詩人洛夫。報系資料照 分享 facebook 「詩魔」洛夫辭世，享壽91歲。他生前曾受訪表示，詩人最重要的精神依靠就是信仰，「這不是宗教，而是悲憫情懷與對生命的終極關懷」。

洛夫最著名作品1959年寫成的長詩《石室之死亡》，深受數個世代愛詩人讚譽。

雖說該詩詩名中有死亡，但洛夫2014年出版被視為與《石室之死亡》看齊的《漂木》時，表示他雖在金門、廈門砲火中寫成《石室之死亡》，邊寫頭頂邊有砲彈爆炸，但當時他沒感到死亡威脅；倒是50年後寫成的《漂木》，他在久經滄桑、繁華落盡後，才能以超脫心境看生命飄零。

洛夫當時說，他現在看死亡，感覺時間的壓力很大。他表示，死亡對他來說，已是不可避免的自然轉換，但他總覺得想做的事做不完、更重要更美的東西寫不出來，「只能說時不我予。」

他在2001年寫成的3000行《漂木》中寫道，「我來╱主要是向時間致敬╱它使我自覺地存在自覺地消亡」。

在此詩中，他探討的議題除了近乎莊子的生死辯證，還有對生命的終極關懷、美學的論述，也批判兩岸的政治生態、文化的錯位、荒謬的社會現象。從天安門「螳臂擋坦克」，到台灣選舉「牆上的口水沾滿了帶菌的口水」等，都化為詩句，被視為生涯高峰之作。

出版《石室之死亡》、《漂木》的聯合文學出版社表示，《漂木》正新增書腰，預計最快這星期五再版。