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洛夫創辦創世紀詩刊 影響台灣現代詩

2018-03-19 14:23中央社 台北19日電

詩人洛夫今天過世，他被台灣詩壇譽為「詩魔」，早年詩作集中戰爭與死亡的陰影，中年後詩風轉為明朗簡潔，他與張默等人合辦了「創世紀」詩刊，對台灣現代詩影響深遠。

台北榮總今天證實，詩人洛夫今天因肺部疾病過世，享年91歲。

洛夫的創作以詩為主，兼及散文與翻譯，曾獲中國時報文學獎、吳三連文藝獎、國家文藝獎、中山藝文獎等，2001年被評選為台灣當代十大詩人之一，著有詩集「石室之死亡」、被評選為台灣文學經典之一的「魔歌」、「因為風的緣故」、三千行長詩「漂木」等。

洛夫早年詩作有超現實傾向，主題集中在戰爭與死亡的陰影，風格多變，意象詭奇，被詩壇譽為「詩魔」。中年以後，詩風逐漸轉為明朗簡潔，多描述日常生活所思所感。

1928年出生於中國湖南衡陽的洛夫，本名莫運端，在兄弟七人中排行第二。初中開始接觸大量俄國文學，將名字改為略帶俄國味的「洛夫」，15歲那年，他以短文「秋日的庭院」獲得人生第一筆稿費，銀圓五角，自此確立文學之路。

早年洛夫滿腔熱血，1948年考入湖南大學外文系，為了闖天下，21歲就離家，1949年國軍在湖南招考青年入伍，洛夫隨軍隊抵達台灣，洛夫提及這段往事曾說：「中共正要打過來湖南，有些朋友勸我快離開，我想想，恰巧陸軍訓練司令部招生，就加入軍官。」

不過也因此，他再也沒見到母親，直到母親去世，他仍只能隔著台灣海峽想望，「有家歸不得，母親死了不能送終，不僅僅是我個人，這是時代的悲劇。」更是洛夫、余光中這一代人一輩子的鄉愁。

洛夫1979年訪港，當時余光中開車陪他參觀落馬洲邊界，輕霧氤氳，中國遠山隱約可見，洛夫寫下名作「邊界望鄉」：「一座遠山迎面飛來，把我撞成了嚴重的內傷。」洛夫感慨道：「所謂近鄉情怯，大概就是當時的心境吧。」

1954年，洛夫與張默等人合辦了「創世紀」詩社，當時洛夫把手錶拿去典當、張默當單車，才籌到「創世紀」詩刊的創刊印刷費，洛夫擔任總編輯多年，對台灣現代詩的發展影響深遠。

1959年，洛夫隨軍轉赴金門，某日他在石室又聽到砲聲四起，他在砲聲隆隆中，疾筆寫出「石室之死亡」的開頭，他以「八二三砲戰」為貫穿核心，詩中透露死亡的陰影與存在的無奈。

洛夫幾年前曾說，許多人都說看不懂他的詩，曾動念是否要改寫「石室之死亡」，不過沒有進行，他說：「當初寫『石室之死亡』，砲彈就在頭頂飛，卻沒有恐懼、繼續寫，應該是詩神戰勝死神。」

不過洛夫也在金門認識陳瓊芳，日後成為他的妻子，兩人育有女兒莫非、兒子莫凡，莫凡也曾與袁惟仁組成「凡人二重唱」。

從金門返台後，洛夫就讀淡江文理學院英文系，1973年畢業，並在同年8月以中校軍階退役。軍職退役後轉為教師，曾任東吳大學外文系副教授，1996年移居加拿大溫哥華，2016年夏返台定居。

晚年洛夫將豐沛的創作力擴及書法藝術，經常應邀在世界各地展覽，不過仍持續寫詩，今年一月才出版「昨日之蛇：洛夫動物詩集」，收錄41首書寫動物的作品，3月初還曾舉辦新書發表會，不過這也是他最後一次公開露面。

政大台文所退休教授陳芳明曾說，洛夫的「漂木」令他動容，尤其在晚年移居加拿大，選擇自我放逐，在少年、中年後兩度離鄉，「在離鄉與歸鄉之間的拉扯，正好形成詩中的藝術張力。漂木的意象，既是詩人的寫照，也是這個大時代的縮影。」

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