應用程式開發商在台灣要課稅 綠委呼籲免稅

2018-03-19 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



蔡易餘在鎮瀾宮拜拜。圖/蔡易餘辦公室提供 分享 facebook 民進黨立委蔡易餘今天表示，立法院「運動產業發展條例」去年三讀通過修法，但現在的電競環境改善有限，頂級的選手獲得更多資源、關注，但整個環境受到的重視有限，特別是應用程式開發商在香港是免稅，但在台灣卻要課營業稅，讓廠商沒有競爭力，這會是他未來在財政委員會努力的方向。

蔡易餘前天出席由台灣國際電子競技運動協會TleSA與國際電競賽事組織共同主辦的「傳說對決」女神盃鎮瀾宮開幕典禮；蔡易餘說，鎮瀾宮與電競賽事的合作是世界獨創，新世代的活力與傳統文化的碰撞，讓他非常期待，也立下一個傳統與現代合作的新方向，他還打趣地說「有拜有保庇」，參賽隊伍在賽事開打前，或許可以到鎮瀾宮向媽祖祈求贏得冠軍，他現場也拜拜祈求。

蔡易餘說，大甲鎮瀾宮每年參訪人數眾多，透過結合，不僅能讓更多年青世代了解台灣傳統的媽祖文化，更期望能夠破除社會上對電競「只是打電動」的刻板印象，替電競「正名」；蔡易餘說，「運動產業發展條例」修法三讀通過後，將電競正式納入運動產業，政府對於扶植運動產業的利多，電競也會比照辦理，他認為立法的通過，不僅能讓電競成為一個具經濟規模的產業，更期望能洗刷社會普遍對電競是沈迷網路的負面觀感。