「詩魔」洛夫寫詩 「凡人二重唱」兒子莫凡譜曲

2018-03-19 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



「詩魔」洛夫今晨辭世，享壽91歲。報系資料照 分享 facebook 「詩魔」洛夫今晨辭世，享壽91歲。和去年辭世的余光中一樣，洛夫也有多首詩被譜成歌曲；然而他的詩是被兒子莫凡（和袁惟仁共組「凡人二重唱」）譜曲，寫下詩壇與歌壇佳話。

「趕快從箱子裏找出我那件薄衫子／趕快對鏡梳你那又黑又柔的嫵媚／然後以整生的愛／點燃一盞燈／我是火／隨時可能熄滅／因為風的緣故」這是洛夫詩作「因為風的緣故」，曾被莫凡譜成歌曲。

然而，父親寫詩、兒子譜曲，這對詩與歌的「父子檔」，並不像外界想像的如此溫馨。

洛夫是台灣現代詩壇的「詩魔」，擅長使用超現實主義技巧，意象繁複濃烈，語言奇詭冷肅。兒子莫凡與袁惟仁共組「凡人二重唱」，以清淡、溫暖的民謠風格行走歌壇。兩人一寫冷僻的前衛新詩，一唱通俗的流行歌曲，連洛夫也說父子是「兩個不同的宇宙」。

洛夫個性嚴肅，在家中保持中國傳統家長的威嚴，跟兒子互動不多。莫凡在東引當兵時，很少贈詩給家人的洛夫寫了一首詩送給愛子，卻不直接寫給兒子，一直等到報紙登了這首詩出來，才將剪報寄給莫凡。

莫凡受訪時，坦言從小「質疑父親的存在」，認為「總是關在房間裡創作」的洛夫「詩人的角色大於父親的角色」。長大後的莫凡，決心要做一個和父親不一樣的父親，甚至為了兒子退出歌壇。

不過，也就在真正專心扮演父親這個角色後，莫凡開始用全新的角度看待父親。從「看不懂父親的詩」到主動開口為父親詩作譜曲，莫凡跨了好一大步，「因為風的緣故」，成為父子之間溝通的橋樑。

據說莫凡第一次放這首歌給洛夫聽時，兒子在房間裡放DEMO，父親站在門外聽，始終沒走進去。

「詩魔」的兒子當了流行歌手、而不是古典音樂家，洛夫受訪承認最初有那麼一點「不以為然」，但也沒多加干涉。莫凡隱退後，洛夫覺得可惜，可也沒說出口。但他曾多次以自己仍在創作為例，鼓勵兒子「創作不能中斷」。

如今「詩魔」父親殞落，「凡人（二重唱）」莫凡是否能用音樂接續父親的文學生命，令人期待。