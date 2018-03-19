花蓮震災善款 傅崐萁公開說明

2018-03-19 14:04 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 徐庭揚 ／花蓮報導



花蓮縣長傅崐萁與捐款管理、監督委員會召集人張善政、及花蓮產業受災業者，今天縣府大禮堂開記者會說明善款的運用方式。 記者徐庭揚／攝影 分享 facebook

花蓮縣長傅崐萁與花蓮縣政府 0206地震災害捐款管理、監督委員會召集人張善政、及花蓮產業受災業者，今天在縣府召開記者會說明善款的運用方式，傅崐萁表示，對於願意捐款的人表示感謝，若是聽完完整說明執意退款，縣府也尊重。

花蓮強震後各界人士紛紛捐款幫助災民，花蓮縣政府總計獲得19億9千多萬元善款，但日前卻有PTT網友爆料說，善款有8億元被拿去補貼石材業者與觀光，讓花蓮地震善款爆出爭議，網紅「館長」陳之漢甚至怒嗆「退我善款！」

張善政表示，委員會在初期都集中照顧家庭及個人型災民，慰問金每戶20萬，目前受災戶慰問金已有190戶領取，如果領取過程不順利，3棟大樓代表也會在第一時間反映；另3棟大樓造價每坪11萬，重建時會一坪換一坪，其他被貼紅單的房屋，也是以同樣標準。

「資助產業並不是首例」，張善政提到，8億元是提供產業1%的紓困，並不是全額的補助，也是根據行政院重建專案小組在2月23日的4次會議的決議，會議由政務委員陳美伶主持，會議中東辦執行長許傳盛也提到對於產業補貼政策可否一起考慮，陳美伶請花蓮參考台南案例，這也是這次補助依循的重點。

張善政表示，在上周五第一時間，透過管道與館長聯繫，盼向他說善款運用，但迄今未收到對方回應，也不排除上他的直播，讓民眾能清楚兩造說法。

觀光業及石材業者出席會議，花蓮縣觀光休閒協會前理事長邱錫棟表示，災民不是侷限在房子倒，觀光產業在這一波震災，損失大好幾倍，因震災觀光客不來，中小型飯店每月虧損百萬以上，中大型遊客區，每個月淨虧損近4百萬以上，有幾個人能撐半年、1年，接下來不是減薪、倒閉，接下來後遺症是影響到數萬個家庭。政府只是補貼一點利息上的差額，卻遭到如此大的攻擊，他感到心痛，業者要得是能生存下去的機會。

「我們要的是一個喘息。」台灣區石礦製品工業同業公會理事長王淳甫表示，石材業不是石礦業是建材產業，花蓮因為長年來的經驗，石材加工技術遠近馳名，而石材產業約有250間，花蓮的傾倒的石板有一百萬平方公尺，可以完成3棟101，這次震災小工廠損失上百萬，大型工廠損失近億元，業者希望得到喘息，沒有希望完整的補貼，業者十分感謝善款能運用產業上。

傅崐萁表示，災民有直接及產業災民，在台南為例補助產業10萬元，高雄氣爆對於產業受影響的每月補助20萬元，一年補助240萬，而花蓮僅是利息1%的補貼，每戶每年上限20萬元，產業要的只是關懷。

傅崐萁則強調，災害一發生，隨即發給死亡慰問金、生活補助，並將協助重建、永久屋也將在1年2個月後建好。善款用於補貼、紓困產業八八風災、台南地震、高雄氣爆，及國際都有前例，善心人士捐款可以指定用途，未指定用途，由善款監督委員會妥切運用。