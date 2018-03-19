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余光中未獲褒揚 鄭麗君：沒有不友善的想法

2018-03-19 14:13聯合晚報 記者雷光涵╱台北報導

文化部部長鄭麗君表示歷來未啟動褒揚令不會特別說明，希望外界不要過度解讀。 記者林...
文化部部長鄭麗君表示歷來未啟動褒揚令不會特別說明，希望外界不要過度解讀。 記者林伯東／攝影
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詩人余光中去年底過世至今未獲總統頒發褒揚令，文化部官員今天在立法院教育與文化委員會備詢時表示「沒有討論過要簽辦」；部長鄭麗君強調，歷來未啟動褒揚令不會特別說明，希望外界不要過度解讀。

余光中過世至今未獲頒褒揚令引發討論。總統府表示，只要符合相關規定，由各單位依法請頒，總統府均會頒發。

國民黨籍立法委員柯志恩今天在立法院質詢說，近10年國家文藝獎得主辭世，從布袋戲大師黃海岱、文壇耆宿陳千武、音樂泰斗李泰祥至國寶級畫家王攀元等，皆獲頒褒揚令，為何獨漏同為國家文藝獎得主余光中，是否「政治不正確」。

鄭麗君說，第一時間以新聞稿表達對余光中的文化成就的推祟及追思，沒有任何不友善的想法。褒揚令就像國家勳章，歷來沒有啟動褒揚令，為示尊重都沒有特別提出說明，也沒有獨漏的問題。

對於立委段宜康認為不須褒揚李敖，鄭麗君在立法院接受媒體聯訪時表示，尊重社會各界意見，但李敖是著作等身的作家、評論家，有豐富的思想文字創作，對抗過威權時代、帶動自由主義思潮，文化部呈請褒揚令是表達文化部追思。

文化部人文及出版司長朱瑞皓在備詢時表示，沒有規定國家文藝獎得主必獲褒揚令，褒揚令除總統特頒以外，是由地方政府或當事人家屬提出。柯志恩指李敖昨天過世，家屬未提、文化部就說李敖有褒揚令的資格，可見文化部可主動簽辦。

朱瑞皓說，人文司沒有簽辦，也沒有討論；柯志恩問：「是你個人決定的？」朱瑞皓回答：「可以這麼說。」柯志恩表示，此舉是陷部長、陷院長、陷總統於不義。

文化部李敖余光中鄭麗君
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