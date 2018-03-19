親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
李敖人生劃句號
李敖逝各界悼念
台灣旅行法生效
深澳電廠案過關
藍綠各黨拚選戰
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

8億善款遭質疑濫用 傅崐萁：不滿意可退費 花蓮概括承受

「詩魔」洛夫91歲病逝 「他的詩會重重打在心頭」

2018-03-19 14:16聯合晚報 記者馮靖惠鄧桂芬╱台北報導

詩人洛夫。 圖／聯合報系資料照片
詩人洛夫。 圖／聯合報系資料照片
分享

50年代詩壇拓荒者 作品被譯成4國語言

有「詩魔」之稱的詩人洛夫今天凌晨病逝，享壽91歲。台灣大學外文系教授廖咸浩表示，洛夫是台灣50年代詩壇的拓荒者之一，與張默、瘂弦等同出身軍中的詩人開創台灣現代詩壇新局面，其中洛夫又以強烈自我風格著稱，語言有很強的力道，「會重重打在心頭上」。

洛夫本名莫洛夫，1928年生，1954年與張默、瘂弦共同創辦《創世紀》詩刊，歷任總編輯多年，代表作包括《靈河》、《外外集》、《詩人之鏡》、《時間之傷》、《漂木》、《因為風的緣故》、《魔歌》等，作品被譯成英、法、日、韓等文，並收入各種大型詩選。

台北榮總證實，洛夫因肺部疾病，今天凌晨3點21分病逝，家屬隨侍在旁。

詩風前衛、反省戰爭 打開現代詩新局面

廖咸浩說，洛夫與張默、瘂弦三人成立的「創世紀」詩社，寫作特色前衛，跟當時其他詩社不一樣之處在於對戰爭、流離有特別深刻的反省。洛夫最知名的一首詩是「石室之死亡」，這首詩非常晦澀，受到西方超現實主義的影響，題材敢於反省戰爭，寫作的語言也很有實驗性，「打開了台灣現代詩語言的新局面。」

廖咸浩說，洛夫的另外一首短詩「無岸之河」，也是針對戰爭的可怕，以及戰爭對人類存在造成的衝擊，有非常深刻的描述。他晚期的詩作較傾向於禪意的表達，變得比較柔和。這也反映在洛夫的書法上，洛夫的書法寫得非常好，頗具禪意。詩和書法兩者一起看，更能看到洛夫後期的絕佳境界。

榮總廖咸浩
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

不甩！張善政善款釋疑 館長：我要退款謝謝

2018-03-19 14:13

8億善款遭質疑濫用 傅崐萁：不滿意可退費，花蓮概括承受

2018-03-19 12:56

警察每次被動員獎金僅445元 葉俊榮：執勤士氣高

2018-03-19 13:39

聯晚精采30／勞資癥結 客觀拆解

2018-03-19 14:28

洛夫創辦創世紀詩刊 影響台灣現代詩

2018-03-19 14:23

聯晚精采30／勞權議題登聯晚 工運老將：成功一半

2018-03-19 14:23

聯晚精采30／捍勞權 筆槍紙彈撼政策

2018-03-19 14:19

余光中未獲褒揚 鄭麗君：沒有不友善的想法

2018-03-19 14:13

季季：文學超越政治 作家未必在意褒揚令

2018-03-19 14:13

應用程式開發商在台灣要課稅 綠委呼籲免稅

2018-03-19 14:11

花蓮震災善款 傅崐萁公開說明

2018-03-19 14:04

立委質疑花蓮震災善款用途 葉俊榮：應專款專用

2018-03-19 13:57

洛夫創作量大 有詩萬事足的頑強老人

2018-03-19 13:55

「詩魔」洛夫寫詩 「凡人二重唱」兒子莫凡譜曲

2018-03-19 13:47

詩魔洛夫寫到生命最後一刻 遺作「昨日之蛇」甫出版

2018-03-19 12:22

立委質疑褒揚令標準 文化部：尊重各界看法

2018-03-19 12:17

詩魔洛夫病逝 「他的詩會重重打在心頭」

2018-03-19 12:02

落實防災與責任劃分 藍委提全民防救災教育法修法

2018-03-19 11:57

當代詩人洛夫凌晨病逝 享壽91歲

2018-03-19 11:50

評／美加州龍岡親義公所與僑胞問題

2018-03-19 11:38

余光中未獲褒揚但李敖有 黃春明：黨派為政

2018-03-19 11:14

余光中未獲褒揚 文化部長：未啟動褒揚令皆不特別說明

2018-03-19 10:55

不滿花蓮震災捐款遭濫用 486先生要把捐款拿回來

2018-03-19 09:53

蓋硬體拚觀光的思維不改 天空步道只會捲土重來

2018-03-19 09:29

一人住院全家倒？三峽的家庭主婦 正改寫醫院的「陪病」文化

2018-03-19 09:06

回不了家… 當雙親漸老 身障生離家更遠

2018-03-19 01:03

資源隨「老化」流失 誰當教養院生最後依靠

2018-03-19 01:03

張榮發基金會攜手台大 關懷老憨兒

2018-03-18 23:51

8億善款補助產業被質疑 傅崐萁19日出面說明

2018-03-18 23:45

空姐八仙事件後重生 「一路看到真正在乎你的人」

2018-03-15 11:02

廉政官涉貪 法務部二當家被「漏新聞」

2018-03-14 16:21

站在時代浪頭上 台灣獨特的顯微手術教學體制

2018-03-12 11:37

零是極為重要的數學概念 而這個概念是何時出現的呢？

2018-03-08 11:43

人生轉折點／蔡碧仲兩百分人生歸零再出發

2018-03-07 16:07

菲國經濟成長未雨露均霑 昔來台移工盼再來

2018-03-07 12:06

1個水庫8個單位管！看政府「潛規則」如何餵水庫吃土

2018-03-02 08:54

台大教授被挖角：留在台大，我不會變強

2018-03-02 08:46

法內情／北院法警長林茂生三十三載法警人生

2018-03-01 10:41

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40
看更多

熱門文章

一生多情 李敖的七段戀愛和兩次婚姻

2018-03-18 21:48

曾批「真的李敖死了」 王世堅今哽咽道歉

2018-03-18 21:27

李文爭親子關係認定 名正言順當李敖女兒

2018-03-18 16:43

孫大千：台灣政治遺老以舊思維垂死掙扎

2018-03-19 08:06

李敖大女兒李文爭親子關係 要認祖歸宗

2018-03-18 22:37

現任立委的她 當年被李敖叫小妹妹

2018-03-18 18:17

李敖過世 段宜康：這個人絶不該受到褒揚

2018-03-19 09:24

「滿城盡是吳音寧」 李艷秋：這就是現在的台灣

2018-03-19 12:41

穿KMT潮T走春引熱潮 鍾沛君：展現馬英九親民Style

2018-03-18 15:13

小英黑手伸入僑界 歐華年會驟然停辦

2018-03-18 16:07

打臉賴清德、謝長廷 環團：不懂別亂講

2018-03-18 20:13

8億善款遭質疑濫用 傅崐萁：不滿意可退費，花蓮概括承受

2018-03-19 12:56

回首319槍擊案…警界高層倒一片 侯友宜也不敢「獎」自己

2018-03-19 09:00

不是新技術？ 超超臨界12年前叩台失利　

2018-03-18 20:14

多年後竟成好友 李敖留存他高中寫的一封信

2018-03-18 21:56

不滿花蓮震災捐款遭濫用 486先生要把捐款拿回來

2018-03-19 09:53

一生多情 李敖的七段戀愛兩次婚

2018-03-18 23:58

昔抗六輕今來深澳 陳定南之子：當政者的良心問題

2018-03-18 19:16

珍貴忘年之交 李敖都稱她「新娘子」

2018-03-18 21:03

只有兩篇碩士論文以李敖為主題 教授：少到不可思議

2018-03-18 19:13

李敖病逝 兒子：不舉辦告別式、追思會 一切從簡

2018-03-18 15:00

新聞眼／陳菊訪美的政治意涵

2018-03-18 23:47

蔡詩萍憶李敖：他曾說一把年紀還要粉墨登場很悲哀

2018-03-19 02:20

蔡政府上任兩年 支持台灣獨立從逾五成倒退至38%

2018-03-19 09:43

「勇於挑戰體制」 蔡總統臉書發文悼念李敖

2018-03-18 18:15

林口電廠較乾淨？ 新北環保局怒：台電是在愚民嗎

2018-03-19 12:20

臉書悼念李敖 陳芳明：他走了仍是我的典範

2018-03-18 18:15

狂氣李敖愛批判 私下為人客氣

2018-03-18 16:49

8億善款補助產業被質疑 傅崐萁19日出面說明

2018-03-18 23:45

詩魔洛夫病逝 「他的詩會重重打在心頭」

2018-03-19 12:02

李敖辭世 鄭麗君：呈請總統褒揚

2018-03-18 18:51

扁趴趴走打選戰？台派救星？不定時炸彈？

2018-03-19 08:00

陳菊訪美獲特殊待遇 將見薛瑞福

2018-03-18 23:56

「乾淨的煤」惹議 賴揆：眼見為憑

2018-03-19 00:18

腫瘤長在腦幹上 醫：生命中樞無法開刀

2018-03-18 16:40

蔡英文滿意度持續低迷 賴清德獲半數台灣人肯定

2018-03-19 10:03

李敖病逝 主治醫師：他積極正向 還會和我們開玩笑

2018-03-18 15:48

當代詩人洛夫凌晨病逝 享壽91歲

2018-03-19 11:50

余光中未獲褒揚但李敖有 黃春明：黨派為政

2018-03-19 11:14

以世界第一禁書作家自豪 李敖讓「文星雜誌」倒刊

2018-03-18 21:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top