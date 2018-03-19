「詩魔」洛夫91歲病逝 「他的詩會重重打在心頭」

詩人洛夫。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

50年代詩壇拓荒者 作品被譯成4國語言

有「詩魔」之稱的詩人洛夫今天凌晨病逝，享壽91歲。台灣大學外文系教授廖咸浩表示，洛夫是台灣50年代詩壇的拓荒者之一，與張默、瘂弦等同出身軍中的詩人開創台灣現代詩壇新局面，其中洛夫又以強烈自我風格著稱，語言有很強的力道，「會重重打在心頭上」。

洛夫本名莫洛夫，1928年生，1954年與張默、瘂弦共同創辦《創世紀》詩刊，歷任總編輯多年，代表作包括《靈河》、《外外集》、《詩人之鏡》、《時間之傷》、《漂木》、《因為風的緣故》、《魔歌》等，作品被譯成英、法、日、韓等文，並收入各種大型詩選。

台北榮總證實，洛夫因肺部疾病，今天凌晨3點21分病逝，家屬隨侍在旁。

詩風前衛、反省戰爭 打開現代詩新局面

廖咸浩說，洛夫與張默、瘂弦三人成立的「創世紀」詩社，寫作特色前衛，跟當時其他詩社不一樣之處在於對戰爭、流離有特別深刻的反省。洛夫最知名的一首詩是「石室之死亡」，這首詩非常晦澀，受到西方超現實主義的影響，題材敢於反省戰爭，寫作的語言也很有實驗性，「打開了台灣現代詩語言的新局面。」

廖咸浩說，洛夫的另外一首短詩「無岸之河」，也是針對戰爭的可怕，以及戰爭對人類存在造成的衝擊，有非常深刻的描述。他晚期的詩作較傾向於禪意的表達，變得比較柔和。這也反映在洛夫的書法上，洛夫的書法寫得非常好，頗具禪意。詩和書法兩者一起看，更能看到洛夫後期的絕佳境界。