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警察每次被動員獎金僅445元 葉俊榮：執勤士氣高

2018-03-19 13:39中央社 台北19日電

警察勤務獎勵金平均每人每次被動員領新台幣445元，立委陳怡潔質疑「是做心酸還是做...
警察勤務獎勵金平均每人每次被動員領新台幣445元，立委陳怡潔質疑「是做心酸還是做功德」？ 聯合報系資料照
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親民黨立委陳怡潔今天質疑，警察勤務獎勵金平均每人每次被動員領新台幣445元是做心酸還是做功德？內政部長葉俊榮說，獎勵金花在警察權益上，警察執勤工作士氣其實非常高的。

陳怡潔上午在立法院內政委員會質詢時指出，前行政院長林全在任內核定警察機關執行大型活動或重要勤務核發獎勵金作業辦法，用來補足超勤加班費長期不足的缺漏，警察勤務獎金從106年9月到12月，4個月就發放7335萬6800元，領取人次共16萬3683人次；平均一個月花費1800萬元在維安工作。

陳怡潔說，其中台北市警察更被動用5萬2759人次，平均每人每次被動員可領445元，「這是做心酸還是做功德？」若以今年度警政署編列的重要勤務獎勵金預算3億9834萬1000元換算，可能要被動員維安的警力高達85萬5148人次。她說，警察不是機器人，難道要警察當作最便宜的保全嗎？

葉俊榮說，這些獎勵金是內政部爭取來幫警察，獎勵金確實有發放下去，「花在警察權益上面」，會共同為警察權益、工作環境努力爭取，「警察對於執勤工作士氣其實是非常高的」。

另外，國民黨立委黃昭順質詢時表示，立法院周遭每天都被拒馬圍住，連立委要到立法院開會，每天第一件事是要問助理「今天要從哪個門進去？」葉俊榮說，「應該大部分時間不是這樣，有一些時間是這樣」，如果是要圍堵的這些鐵材，基本上都要跟立法院協調。

黃昭順說，就算跟立法院協調好，全世界哪個國會是圍成這樣？且近年面對陳抗活動所動用的警力是史上最多，尤其立法院變成國際媒體報導的地點，是很荒謬的事，立法院變成「鐵幕國會」，希望內政部能重新檢討，拒馬該撤就撤。

葉俊榮說，面對陳抗活動要「保障合法、取締不法」，至於如何避免陳抗產生的傷害，警力運用也要合乎比例原則，是內政部要努力做的，總目標是避免陳抗產生的損傷，不斷都在滾動檢討。

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