詩魔洛夫寫到生命最後一刻 遺作「昨日之蛇」甫出版

2018-03-19 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



「詩魔」洛夫今晨於台北辭世，享壽91歲。他兼擅書法與新詩，為了創造寫作的寧靜環境，晚年隱居加拿大專心寫詩，1月剛出版最新詩作《昨日之蛇》。詩人多半早慧寫詩，但如洛夫這樣90歲仍提筆寫詩的，相當少見。洛夫和去年辭世的余光中，寫詩寫到生命最後一刻，寫下華人詩壇的典範。

洛夫身兼詩人、評論家、散文家、書法家，1928年生於湖南衡陽，台灣淡江大學英文系畢業，曾任教東吳大學外文系。1954年與張默、瘂弦共同創辦《創世紀》詩刊，歷任總編輯數十年，對台灣現代詩的發展影響深遠，作品被譯成英、法、日、韓、荷蘭、瑞典等文，並收入各大詩選，包括《中國當代十大詩人選集》。

洛夫著作甚豐，出版詩集《時間之傷》、《唐詩解構》等30餘部，散文集《一朵午荷》等7部，評論集《詩人之鏡》等五部，譯著《雨果傳》等8部。

他的名作〈石室之死亡〉廣受詩壇重視，為他奠定「詩魔」地位。40多年來評論不斷，英譯本已於1994年10月由美國舊金山道朗出版社出版。洛夫1986年獲吳三連文藝獎，1991年獲國家文藝獎，2003年獲中國文藝協會贈終生成就榮譽獎章，2004年獲北京新詩界首屆國際詩歌獎。

1999年，洛夫詩集《魔歌》被評選為台灣文學經典之一，2001年3千行長詩《漂木》出版，震驚華語詩壇。同年評選為台灣當代10大詩人之一，名列首位。

洛夫在最後的詩集「昨日之蛇」的導讀提起，43年寫「魔歌」對詩人的詮釋與定位，「真我……是一個詩人唯一追求的目標……要想達到此企圖，詩人首先必須把自身割成碎片，而後揉入一切事物之中，使個人的生命與天地之間的生命融為一體。」