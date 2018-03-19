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立委質疑褒揚令標準 文化部：尊重各界看法

2018-03-19 12:17中央社 台北19日電

作家李敖過世，文化部呈請總統明令褒揚，相較去年過世的詩人余光中卻未獲褒揚。文化部長鄭麗君今天說，沒有獨漏余光中的問題，外界勿過度解讀；文化部尊重社會各界的看法。

李敖昨天過世，文化部第一時間發新聞稿表達哀悼，同時呈請總統明令褒揚。國民黨立委柯志恩今天在立法院教育及文化委員會質疑文化部呈請褒揚令的標準不一，何以國家文藝獎得主余光中逝世至今沒有獲得褒揚。

柯志恩追問文化部人文出版司長朱瑞皓是否簽辦余光中褒揚令，朱瑞皓說：「我們沒有簽辦，褒揚令除了總統特頒，還要有當事人家屬申請，並非得到國家文藝獎就要頒發褒揚令。」

柯志恩表示，李敖家屬也沒有提報褒揚令，但文化部可主動呈請；政治大學台灣文學研究所退休教授陳芳明都認為「文化應該超越政治」，頒發褒揚令給余光中，可展現執政者的氣度。

鄭麗君回應，余光中辭世第一天，也以新聞稿表達余光中在文學方面的成就，沒有獨漏余光中的問題，「歷來沒有啟動褒揚令，並不會特別說明，但也沒有特殊考量，請外界不要過度解讀」。

民進黨立委黃國書質詢時表示，對文化部提出申請李敖褒揚令，他表示尊重，「以李敖個性，可能不是很喜歡國家給他榮典，不過李敖過去並沒有幫當權者打壓鄉土文學」。

不過，民主進步黨立委段宜康今天在臉書說，李敖的狂、傲、挑戰威權，是經過算計的，「李敖當然會在歷史留名，但這個人不斷公開傷害台灣、傷害中國民主運動，李敖這個人，絕不該受到褒揚」。

鄭麗君今天也回應，李敖豐富的思想創作，以及在威權時代帶動相關自由主義思潮發展，文化部從這個角度表達對他的追思，社會各界會有各自看法，文化部也都尊重。

李敖文化部余光中
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