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可月月躺著賺利息 用這招又不怕錢被綁死

船長要求游上岸 越南偷渡客台東南田搶灘2死2失蹤

蓋硬體拚觀光的思維不改 天空步道只會捲土重來

2018-03-19 09:29聯合新聞網 鳴人堂

自從天空步道引起爭議之後，高雄根本不提天空步道只說「崗山之眼」。 圖／聯合報系資...
自從天空步道引起爭議之後，高雄根本不提天空步道只說「崗山之眼」。 圖／聯合報系資料照
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