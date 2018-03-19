不滿花蓮震災捐款遭濫用 486先生要把捐款拿回來

2018-03-19 09:53 聯合新聞網 綜合報導



花蓮在二月強震後一直力求恢復，各界也都慷慨解囊捐款相助，花蓮縣政府總計獲得20億左右的善款。但日前卻遭爆料，其中的8億元被拿去補貼石材與觀光業者，消息傳出後，立刻引發民眾的反彈聲浪。

民眾善款補貼業者的消息曝光後，已引發館長在直播時怒喊「我要退錢」的抗議，表示寧願把捐款拿回來，自行以其他方式直接幫助花蓮人。先前捐出200萬的「486先生」也在館長的抗議之後，表示要把捐款拿回來。

先前486團購網執行長「486先生」陳延昶大方捐出200萬元，在館長的直播之後，486先生針對捐款的去向也在臉書上發表了「查了一下還真讓我吐血」的感想。

他認為生意人的損失是營業的損失，跟一般災民的生命財產損失不相同，官方怎麼可以把大家的捐款拿去補助業者？業者若想紓困應該跟銀行商量，「如果中央不補助這筆紓困貸款利息，那麼張善政，你就會拿這次大家捐款出來補貼？」

許多民眾在爭議新聞爆發後都表示已對捐款一事抱持著質疑的態度，對目前捐款的使用方式感到不滿，也懷疑此次的新聞曝光之後將會影響人民對政府的信賴，下次若有重大災害發生，將連帶影響民眾捐款救災的意願。

面對善款補助產業遭質疑一事不斷發酵，花蓮縣長傅崐萁也將於本日(19日)上午10時，會同花蓮產業受災業者，於縣府大禮堂開記者會說明。