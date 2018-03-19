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回不了家… 當雙親漸老 身障生離家更遠

2018-03-19 01:03聯合報 記者林敬家／彰化縣報導

教養院生面臨雙親老化問題，誰來接續負擔，政府須投注更多資源。 圖／陽明教養院提供
教養院生面臨雙親老化問題，誰來接續負擔，政府須投注更多資源。 圖／陽明教養院提供
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身心障礙者入住社福機構後，因雙親年邁過世或家屬把照顧責任丟給機構，造成許多院生連過年也回不了家；看著其他院生與家人團聚，無法回家過年的身障者，總倚著門盼望家人身影，甚至哭訴「為什麼我不能回家」，令機構照護者鼻酸。

彰化慈生仁愛院有一三二名服務對象，今年過年約有七十人沒返家團圓；留在機構過年的身障者，超過收容總數的一半。彰化市慈愛教養院一六一名服務對象，也有廿人沒回家。

慈生仁愛院行政組長黃姿穎指出，無法回家過年的人數逐年攀升，大都是因為雙親不在，機構成了他們唯一的依靠。她說。院生大都渴望與家人相聚，雖然他們難以用言語表達內心感受，但當他們看著其他人陸續回家，也會駐足門口尋找親人身影，甚至哭訴「為什麼我不能回家」。

另據了解，有家人被要求多關懷院生時，曾提出「我也有人權」，自認在照護上已無能為力，有的家屬甚至失聯、積欠費用，這也是被照護者回不了家的原因之一。

黃姿穎說，慈生仁愛院要求家人要盡照顧義務，會要求家人簽約，內容包括每周、每月、每季返家相關規定，甚至訂有每年兩周的「省親假」，全數院生都須在省親假期間回家與家人生活，但往往返家人數不到一半。

彰化慈愛教養院長張明正說，家屬欠費還能以募款、助養人方式處理，但是沒了家人的失落感，很容易在院生行為表現上被發現。

張姓資深社工表示，政府基本上認為機構與服務對象為契約關係，對於院生是否回家站在中立立場，但對部分院生來說，親情的關懷是機構人員無法取代，機構只能盡心照顧被託付的孩子。

彰化師大輔導與諮商學系教授郭麗安認為，國家應協助仍具功能的家庭得以發揮，但失去雙親甚至長期在機構生活的身心障礙者幾乎將那裡視為自己的家，照服員與社工就是他們的家人，社福機構若能給予踏實的照顧、發揮專業的愛，或許仍能取代原有家庭功能。

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