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資源隨「老化」流失 誰當教養院生最後依靠

2018-03-19 01:03聯合報 記者林敬家／彰化縣報導

五十三歲阿龍（右）在教養院待卅四年，從青年漸老化。 記者林敬家／攝影
五十三歲阿龍（右）在教養院待卅四年，從青年漸老化。 記者林敬家／攝影
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身心障礙家庭的「雙老」問題日趨嚴重，當父母年邁、亡故，社福機構成了身心障礙最後的依靠。

彰化慈愛教養院收容了住了廿六年、卅四年的院生，如今他們也逐漸年邁，政府長照計畫是否納入社福機構尚未明朗，但機構希望盡可能補足資源，讓身障者逐漸年邁後也能獲得妥善照顧。

四十歲的阿衡與阿陽兄弟的父親是榮民，兄弟倆遺傳了母親的症狀，有智能障礙；父親將兩人送到慈愛接受專業照顧，哥哥阿衡能做簡單代工，阿陽雖無法言語表達，但情緒穩定。

他們的父親租屋，靠月退俸生活，早期身體好時，常帶兩人回家住，但他擔心自己亡故後，兒子會沒人照顧，省吃儉用幫兩兄弟存了一些錢，數年前住進醫院後，口頭立下遺囑要將名下財產捐給教養院，委託教養院照顧孩子。

慈愛教養院長張明正說，考量兄弟倆在父親過世後將面臨沒家屬照顧困境，遂透過法律途徑，將兄弟倆的監護人判給彰化縣政府，往後他們住在機構費用能全額補助，除非有其他住院、看護額外狀況，否則不會動用到他們父親留的存款；機構解決了他們老父親的擔憂。

五十歲阿龍，是待在慈愛教養院最久的院生，十六歲進機構，父親對他疼愛有加，每周都帶他回家，在機構生活的他仍能感受父親真切的愛，但隨著父親年邁、失智，這兩年已經無法像從前時常團聚，阿龍只剩每年過年能回家與父親團圓，他的家庭資源隨著「老化」逐漸流失。

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