張榮發基金會攜手台大 關懷老憨兒

2018-03-18 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北報導



張榮發基金會攜手台大醫院義診，關懷心燈教養院的老憨兒。 圖／張榮發基金會提供 分享 facebook

人都會老，但老憨兒的老化速度比你我更快。張榮發基金會昨天與一群熱血台大醫師，前往桃園觀音區的心燈啟智教養院舉辦「醫起有愛、守護老憨」義診，為憨兒進行健檢，並教導專業保健照護知識。張榮發基金會期盼外界能多關注老憨兒家庭的需求。

心燈教養院成立超過廿五年，五十七歲的小秀是院內的資深院生，小秀八十三歲的媽媽告訴教養院，自己身體日漸不佳，沒辦法經常來看她，唯一心願就是希望教養院代為照顧小秀的健康。

心燈教養院長李榮崇說，院生面臨高齡化，導致傷病及至醫院急診治療次數增加，由於心智障礙者生活自理能力低，比一般人需要更多看護、醫療及輔具照顧費用，期盼外界能多關注老憨兒家庭的困境。

張榮發基金會長期關懷老憨兒照顧議題，執行長鍾德美說，張榮發基金會補助教養院購買高齡教室復健器材，聘請專業物理治療師、職能治療師到院服務，希望為老憨兒盡心力；昨天也與台大醫院合作到教養院義診，有陳文翔、蔡兆勳、黃博浩、賴俐安、施銘峰等五位醫師參與。

台大家醫部主任蔡兆勳說，心智障礙者四十歲以上就進入老化年齡，高齡化心智障礙者易有表達能力不足，對人、環境適應慢，因理解障礙，導致醫囑難以執行等問題，可能提高罹患慢性病風險，意外事件增加等。