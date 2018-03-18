深澳電廠環評過關 丁守中痛批：完全不顧國人健康

2018-03-18 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



深澳燃煤發電廠環評過關，由於燃煤恐影響北北基空污，甚至影響當地海洋生態，此舉引發周邊住戶反彈，不料行政院長賴清德日前表示「深澳電廠用的是乾淨的煤」再度引發爭議。

由於台北市也將可能是「受災戶」之一，台北市長參選人丁守中痛批，此舉將嚴重影響北北基宜周邊縣市民眾健康與空氣品質，堅決反對重啟深澳燃煤電廠。

丁守中表示，除了深澳，台電更早已悄悄大幅增加燃煤電廠裝置容量，例如林口電廠藉機組汰換已擴增成原來容量的4倍；甚至據聞未來核四電廠也可能改為相同容量的燃煤電廠，這將會讓大台北地區蒙上全球燃煤電廠密度第一的惡名。

丁守中強調，我們要電，但絕不容戕害國人健康。同時燃煤電廠污染嚴重，二氧化碳排放驚人，無論煙氣脫硝、脫硫與除汞這些與PM2.5息息相關的課題全都需要耗費鉅資都還很難達標，也難怪由台中到雲林都是霾害的高危險區，因為區內燃煤火力電廠密度全球最高。

丁守中質疑，除了深澳燃煤電廠之外，更傳聞核四封存期限屆滿，台電傾向將其改成火力發電廠，但究竟是天然氣或燃煤發電廠，則始終含糊其詞。