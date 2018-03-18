聯合報一周大事3/11~3/17

2018-03-18 00:34 聯合報 綜合整理



國內新聞：

14日：「米其林指南台北2018」揭曉，總計110家餐廳上榜，共20家餐廳摘星，台北君品酒店頤宮拿下最高級別的三星殊榮。

14日：環保署召開環評大會，討論深澳燃煤發電廠新建計畫，環評委員投票8比8平手，最後由環保署副署長詹順貴做成「修正通過」結論，但引發爭議，北部6縣市齊聲反對；賴揆16日指深澳電廠用「乾淨的煤」，也遭學者質疑，燃煤仍比燃氣發電髒。

15日：中央銀行總裁楊金龍在立院備詢時鬆口表示，「促進轉型正義條例」已通過，若明確指認新台幣圖案含有威權象徵，做出要改版的決議，央行會「依法施政」。

國外新聞：

11日：大陸全國人大會議表決以超過99%的比率，通過中共修憲案，將習近平思想、國家監察委員會等內容入憲；同時通過刪除國家主席「連續任職不得超過兩屆」的規定，習近平可望延任到2023年之後。

15日：美國邁阿密的「佛羅里達國際大學」剛搭設5天的行人天橋突然坍塌，在下方等紅綠燈的多輛車被壓住，至少已造成6人死亡，10人受傷。

16日：美國總統川普簽署「台灣旅行法」，有望讓美台間高層級官員互訪解禁，但中國大陸外交部表示，「中方對此強烈不滿和堅決反對」，對美外交報復將會是全面的。