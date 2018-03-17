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環保署：目標2年內紅色警戒降2成

2018-03-17 19:52中央社 台北17日電

環保署副署長詹順貴。聯合報系資料照
環保署副署長詹順貴。聯合報系資料照
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空污議題持續發燒，近來深澳電廠環評通過引起社會討論，環保署副署長詹順貴表示，環保署積極展開紅害減半大作戰，希望能在2年內，讓紅色警戒的天數降低20%。

霧霾衝擊、交通廢棄、重工業排放，還有東北季風的吹拂，為了讓抬頭有藍天，群創教育基金會與天下雜誌邀請國內環工、公衛、社會、政府各領域專家齊聚，共同舉辦「思辨．台灣空污習題」論壇，號召企業公民與產官學研凝聚共識，一起為台灣的空污習題找解方。

群創教育基金會董事長段行建認為，身為台灣公民，為了我們每天呼吸的空氣站出來，責無旁貸。他呼籲產官學研各界一齊關注空污習題，除了要讓各項監控數字更易於解讀外，更要讓全民更透明的監督各項空污指數。

詹順貴今天出席論壇時分享環境保護署在空氣污染問題的具體作為。他指出，首要之務應該是降低污染物。早在106年4月行政院提出空氣污染防制策略時，行政院已思考從國營事業開始做表率，一起為空氣品質做努力。

詹順貴說，行政院的空氣污染防制行動方案目標正是積極降低PM2.5指標紅色警戒，「我們希望能在2年內，讓紅色警戒的天數降低20%。」

詹順貴表示，將邀請全民共同監督空氣品質，透過訂定周界標準及管道標準，加強對固定源與逸散源的污染加以管理。最重要的就是做好監測系統，同時積極改善資訊公開管道，讓空氣品質能受全民共同監督。

在移動污染源管制的層面，詹順貴表示，包括加嚴移動源管制、汰除改善高污染車輛、強化港區空污防制，以及交通管制作為，尤其是柴油車、汽機車的管控以及推動電動化。

在固定源與逸散源的改善上，透過修改加強管制力道，針對公民營電廠及大型企業等固定源進行減量盤點；此外，生活環境中的餐飲油煙防護、農廢物燃燒、營建空地與河川地揚塵的管制，都是努力的要點。行政院長賴清德在「空污防制行動方案」記者會上喊出目標：2030年新購公務車及公共大巴全面電動化、2035年新售機車全面電動化、2040年禁售燃油汽車等，期待全面降低交通工具帶來的污染威脅，邁向清淨家園。

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