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【重磅快評】從蘇花改禁行大客車看政府距離人民有多遠

2018-03-17 18:21聯合報 主筆室

蘇花改通車一個多月了，目前只能通行小客車，卻已發生多起大客車誤闖事件，甚至傳出有旅客集資助司機闖安全又省時的蘇花改，公路總局語帶威脅表示「若誤闖事件不斷，恐影響大客車開放時程」、引發訾議。此事持續發酵，面對民眾與立委紛為蘇花改通行大客車請命，交長賀陳旦抬出八卦山隧道與雪隧當初也是分階段通車為例，表示不可能提前通行。再次凸顯交通管理單位的守舊與僵化。

蘇花改的催生是因兩輛在梅姬颱風期間在蘇花公路遭落石砸中及落海的遊覽車上20多條人命換來的，但通車後，遊覽車卻只能繼續走危險的蘇花公路。訂下這荒謬規定的交通部屢以環評承諾為由，堅持要等到通車三個月後再檢討開放大客車行駛，

但翻開2010年當時蘇花改環評資料，原來分階段通車是交通部在開發單位規畫階段就已載明的內容，而非環評決議，至於要開放哪些車種則屬交通部評估控管事項，雖載明不得直接在三個月內逕行開放大客車，但如果想變更，只要轉交環保署變更即可。如果沒有涉及環境保護事項，那就備查即可。

換言之，被交通部拿來當成聖旨的環評承諾，其實只是當初交通部送給環評會議的自我規範事項，雖然被記載在環評書件，但交通部仍擁有一定的行政裁量權，可就通車後實際的通行需求進行車種開放評估，而非鐵板一塊。要不是交通部拿雞毛當令箭，就是對環評法令不熟，處處自我設限。

賀陳旦以八卦山隧道及雪隧同樣也是先小車再大車通行為例，為蘇花改初期不開放大客車措施辯護。但問題是，八卦山隧道是2005年通車，雪隧則是2006年，迄今都已10多年了，蘇花改的消防與安全設備更勝於前兩者，先進的水霧自動灑水消防設施，還多次被公路單位拿來宣傳吹噓。面對新興工程，交通管理單位卻還是採用10多年前舊模式放行，更顯得食古不化與死守成規，完全背離現代政府治理應有的新思維。

從蘇花改通行大客車政策上，就可清楚發現，雖然這幾年交通工程技術、設備不斷在進步，但可悲的是，交通單位管理者的腦袋依舊停留在過去。

蘇花改目前只能通行小型車，日前傳出有遊覽車乘客共同出資代繳罰款，助司機硬闖。圖／...
蘇花改目前只能通行小型車，日前傳出有遊覽車乘客共同出資代繳罰款，助司機硬闖。圖／報系資料照
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蘇花改環評雪隧
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