放棄警察高薪 宋文生回鄉種出一片林

2018-03-17 17:46 中央社 台北17日電



今年50歲的屏東縣霧台鄉愛鄉發展協會理事長宋文生，在23歲那年放棄警察高薪，回到部落跟著父親參與對伐木商的抗爭，後來更一步步復育部落的森林環境，並獲得自然保育有功表揚。

行政院農業委員會林務局今天召開「107年林業及自然保育有功表揚大會」，會中表揚15位來自各界的林業及自然保育人士，以及3個推動野生動物生命教育楷模單位，並且頒發特別貢獻獎給長年致力自然影像生態記錄的導演劉燕明。

農委會主委林聰賢致詞表示，今年開始推動的國土生態綠網計畫，將會跟地方政府合作，打造綠帶串起過去因開發而破碎的生物棲地，交織形成生態網絡，讓野生動物能夠安全地遷徙活動。

受到表揚的宋文生是這次唯一的原住民得獎者。今年50歲的他來自魯凱族神山部落，原本20歲當上警察，但短短3年後，就放棄警察高薪，回到部落。

宋文生受訪說，當年為了跟部落一起對抗伐木商而放棄警察工作，但很可惜的是最後抗爭失敗，因此他跟父親就轉而開始復育當地的樹木。

宋文生表示，一開始雖然林務局會提供樹苗，但提供的並不完全是當地的原生種樹苗，他跟父親只能自行培育樹苗，像是土芒果、櫸木、樟樹等，但由於自行培育樹苗，需要一到兩年的時間，後來林務局知道他們的困境後，就主動改為提供原生種樹苗，讓他們造林的步伐逐漸走穩。

宋文生指出，一開始回到部落的前5年，一直在考慮是否要留下來，也一直下山找工作、再回到上山種樹，到後來「沒有人要」，就決心一路在部落裡種樹直到現在。

「剛開始也會掙扎，但我運氣最好，可當小白臉讓家人養」宋文生說，還好家人都很支持，願意讓沒有工作也沒有收入的他一直在部落裡種樹。

從大自然取得資源，相對也要付出更多」宋文生表示，未來他希望可以向外界號召認養樹木，並對認養者收取每月新台幣100元的費用，不僅可望讓更多部落青年回鄉種樹，也能復育整個山林。