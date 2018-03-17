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台MeToo行動較冷 專家：對性議題較隱晦

2018-03-17 17:46中央社 台北17日電

#Me Too從去年爆發以來，在全球引發熱潮，但台灣卻僅傳出零星個案，並未向美國、韓國一樣引發風暴。對此，勵馨基金會執行長紀惠容認為，主因是台灣對性議題非常隱晦。

近期台灣陸續傳出台版#Me Too事件，包含有體操選手站出來指控教練性侵，廣播主持人周玉蔻指控遭閣員性騷擾等，但整體而言台灣並未向美、韓引發相關熱潮。

對此，紀惠容受訪指出，性議題在台灣、日本跟香港都很隱晦，也因此雖然香港跟日本也都有名人被指控，但事情的真相都不清不楚，這也都導致台灣的受害者，尤其是名人的受害者不敢站出來的原因之一。

不過跟台灣、日本或香港相反，同屬亞洲國家的韓國，雖然對性議題也屬於較隱晦的社會，但#Me Too卻掀起政治跟影劇圈風暴。紀惠容說，主要是扯到政治人物後，很多事情就會有翻轉，就會變得不一樣，因為裡面包含了政治的運作關係。

紀惠容認為，東方社會很重社會關係，可能「關係也重於真相跟事實」，因此受害者要站出來時，都會衡量關係夠不夠，以及加害者的社經地位；當關係不夠或是社會對被害者不友善時，就會讓被害者擔心一但站出來，真相也會一併被掩蓋，也擔心社會上會有很多人要求被害者「閉嘴」。

除了有紀惠容呼籲台灣的性被害者勇敢站出來響應#Me Too行動外，台灣女人連線等婦女團體也宣布成立#Me Too支持網絡，設置申訴專線，讓受害者在有支持及陪伴下勇敢站出來。

台灣女人連線指出，只要加害者沒有被揭露，就可能繼續加害被害者，甚至加害更多其他人，加上被害者必須面對許多負面的現實跟壓力，因此選擇站在被害者身邊給予實質的支持及關懷。(編輯:孫承武)

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