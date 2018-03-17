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台商贈輪椅 菲眾議員臉書PO文感謝

2018-03-17 11:49中央社 馬尼拉17日專電

菲律賓台商總會配合中華民國駐菲代表處，捐贈一批輪椅及醫療器材給菲律賓一名眾議員。...
菲律賓台商總會配合中華民國駐菲代表處，捐贈一批輪椅及醫療器材給菲律賓一名眾議員。 圖擷自Tita Lorna Silverio
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菲律賓台商總會配合中華民國駐菲代表處，捐贈一批輪椅及醫療器材給菲律賓一名眾議員，這名眾議員特別在臉書網頁上連續貼文感謝，並附上多張照片。

馬尼拉以北的布拉坎省（Bulacan）第3選區眾議員西伐里奧（Lorna Silverio）於15日下午5時57分及6時07分連續貼出兩文，感謝中華民國駐菲代表處及旅菲台商的善心。

西伐里奧在其中一則貼文中發布14張照片，並介紹：「在台北經濟文化辦事處（TECO）協調之下，菲律賓台商總會捐贈醫療器材給布拉坎省第3選區。」

這名女眾議員稍早前致函駐菲代表處請求捐助醫療用品，代表處在菲律賓台商總會的配合下，募得10台輪椅、10支耳溫槍以及10台血壓機。

15日下午2時，駐菲副代表朱曦、政務組秘書陳俊吉、僑務委員黃世模、林在良以及台商總會重要幹部呂家豪、莊炳陽、黃雅惠、黃得富等多人，前往眾議院捐贈這批醫療器材。

西伐里奧在另一則貼文中說：「這樣的慷慨解囊，不論數量多少，都是台灣人真心關懷的展現，把資源、技術以及專業知識分享給我們這個世界上的弱勢民眾。」

她也在貼文中加註「XeiXei in Mandarin」的主題標籤，以「謝謝」的中文發音讓台灣人感受到菲律賓人衷心的感激。

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