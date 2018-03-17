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我要退錢！ 館長怒批花蓮善款8億補助業者 嗆「不捐了」

我要退錢！ 館長怒批花蓮善款8億補助業者 嗆「不捐了」

2018-03-17 09:31聯合報 記者何祥裕╱即時報導

昨天有網友爆料，花蓮震災善款20億有8億拿去補貼石材與觀光業者，引發外界嘩然，曾捐款百萬的知名網紅館長今天凌晨在臉書直播，嗆聲「這樣我沒辦法接受，受災戶拿不到錢，真正可憐的人收不到幫助，這是人民善款，不是稅金，他們憑甚麼這麼用」，他要在今天找人去申請退款，他要用自己的方式來幫助花蓮。

對於外界批判，臉書粉絲專頁「張善政之友」也提出三點澄清，1. 如前述，縣政府先向中央申請補助，如果有取得補助，就不用善款。2. 這是用於補貼業者申請紓困貸款的利息，本金還是業者要自己償還。所以真有需要紓困業者才會用到。3. 這筆錢是暫時預估，縣政府還需要補明確的估算依據。綜合以上，可以知道並未確認這筆經費要支出，網路酸民的言論也純屬造謠！

但館長表示，他很不爽，二十億捐款，八億元補助石材業者與觀光業者，張善政提出這三點闢謠，「就是要準備這樣做嘛」，先向中央取得補助，有補助就不用善款，這句話是怎樣，中央不下來就會動到善款，這是講幹話嗎，這根本不是解釋。

館長陳之漢。圖／翻攝自館長陳之漢臉書粉絲專頁
館長陳之漢。圖／翻攝自館長陳之漢臉書粉絲專頁
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館長說，「用於補助紓困的利息，就是拿我們的錢給人貸款，還不出來就是呆帳，你拿我們的錢去賺利息，這不是你的錢耶，講三小，這是我們捐的錢耶，我們是要幫助災民，不是業者，業者是在賺錢的。」

館長說，他本人捐了一百萬，帶動粉絲捐款，因此有立場講這些話，他也提出三點：

一、捐款專款專用，明細公開化，透明化。

二、錢是人民的，出自於愛，並不是讓你們做任何補貼誰誰誰，只有災民夠資格，補貼任何產業他第一個雙手反對，為何不補助他的健身館？

三、如果政府要這樣做，以後台灣發生大災，如果都不捐錢了，這些人是不是要出來負責。

館長說，歷經九二一，好多錢不見了，每次都不清楚，如果今天可以這樣做，台灣就沒有未來了，他建議台灣要立法，專款專用、全民監督。

他說，今天最惡劣的是，利用別人的善心，受災戶拿不到錢，真正可憐的人收不到幫助，這是人民善款，不是稅金，憑甚麼這麼用？今天捐款是要你做事，不是拿去做「阿里阿紮（台語，形容一些不重要的事）」事，錢再賺就有，但人的心失去了就回不來。

他說，我要申請退款，我拿一百萬買民生物資，叫人用卡車載到路邊發，發完我爽，看政府這樣，我要把捐款拿回來，不捐了，我用另外的方式去捐款花蓮，用卡車載下去。

館長說，「這些錢無法幫助災民，我沒有辦法，每一個人都需要幫助，我也需要政府幫忙，政府只會收稅金還會幹嘛，我們要求退款，我不喜歡這樣子，幫我追回，另外想別的方法去捐。」

館長指出，「張善政講的這三點我無法接受，憑甚麼拿我的善款貸款給業者，那我自己去賺利息就好，幹嘛給政府賺，你們這樣有瑕疵，我們的所得、愛心，要幫助花蓮，花蓮人不好意思，但我無法接受，我另外找方式去捐，我自己去花蓮看用甚麼方式去做，如果不給退，很好，讓全台灣人看，用途不給知道，這樣台灣人服氣嗎，我不服。」

館長說，他寧願叫阿姨去花蓮煮一個月的飯，全花蓮人來吃都沒關係，他要退，退了自己去捐，幹X娘，20億很好用，受災戶都能住新家了，蓋新房子有地方住。

館長捐款0206花蓮強震
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