82%小商家電價凍漲 龔明鑫：再說因此漲價就不合理

2018-03-16 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



經濟部次長龔明鑫（圖）表示，這次是為了照顧物價，「小商家漲價可能會有很多理由，如果未來還說是反映電價而漲價，是不合理的」。聯合報系資料照 分享 facebook

最近適逢衛生紙漲價、手搖飲料及民生商品都有漲價趨勢，國內物價波動重視。電價審議委員會今天決議平均電價調漲3%，但經濟部也宣布住宅500度以下、小商家1500度以下的電價不調整。經濟部次長龔明鑫表示，這次是為了照顧物價。「小商家漲價可能會有很多理由，如果未來還說是反映電價而漲價，是不合理的」。

龔明鑫指出，這次希望能夠對物價多一點照顧，因此經濟部政策是小商家用電1500度以下不調整。據台電統計，小商店用電共有四個級距，1500度以下共有74萬用戶，占比約達82%。換句話說，約有82%的小商家，未來電價都不受影響。

記者詢問，最近許多商品都喊漲，既然經濟部政策都決定1500度以下小商家不漲電價，未來如果漲價還合理嗎？龔明鑫說，小商家漲價可能會有很多理由，「如果說因為電價漲價，才價格上漲，這是不合理的」。

龔明鑫指出，依據行政院主計總處分析，電價如果調漲3%，對消費者物價指數CPI的影響約為0.08%，影響輕微。而且，這次又決議用電1500度以下小商家都不會漲價，「對於物價的影響更小」。

經濟部能源局長林全能表示，高於1500度以上的小商家多數都屬於連鎖性商店，比較有機會做節能減碳的努力