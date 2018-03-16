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蔡總統盼創新發明 助台灣成功轉型

2018-03-16 13:10中央社 台北16日電

總統蔡英文今天接見第13屆國際傑出發明家獎國內得獎人，她說，台灣面對產業升級、能源轉型以及高齡化社會重大挑戰，期待得獎者尋找創新發明的主題，協助台灣能夠成功的轉型。

蔡總統今天在總統府內接見「2017第13屆國際傑出發明家獎」國內得獎人。

蔡總統致詞指出，創新發明是社會進步的動力，也是台灣的競爭力。她特別舉出這屆得獎人之一徐子圭與女兒共同研發「電氣線路狀態檢視劑」，能快速檢視電線的狀況，降低意外發生的機會，並且省下檢測成本。

蔡總統提到，政府去年修正科學技術基本法、產業創新條例，就是為了鼓勵更多人，投入創新發明的行列；台灣雖然不大，但擁有的創新發明能量，確實很大；政府希望能夠持續營造創新風氣，讓每個對發明有熱忱的人才，即使出身艱困環境，都能得到足夠支持，勇於追求夢想。

蔡總統說，她相信，台灣最有創意的腦袋，今天都在這裡，有兩件事情要拜託大家。第一，台灣面對產業升級、能源轉型以及高齡化社會的重大挑戰，期待大家能夠在面對這些挑戰裡面，尋找創新發明主題，協助台灣能夠成功的轉型。

另外，蔡總統表示，創新是國家社會永續發展的基礎，期許在座人士積極提攜後進，讓國家可以培養許多不同領域的研發人才，讓台灣的研發能量更蓬勃發展。

高齡化蔡英文

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